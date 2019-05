Leeds United-coach Marcelo Bielsa heeft Derby County bij voorbaat laten weten dat zijn spelers in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Premier League de bal niet buiten zullen spelen bij een blessuregeval.

Ruim anderhalve week geleden scoorde Leeds in het competitieduel met Aston Villa, terwijl een speler van de tegenstander geblesseerd op de grond lag. Dat leidde tot woede bij Aston Villa, waarop Bielsa besloot de opponent een doelpunt cadeau te doen.

Op die sportiviteit hoeft Derby County zaterdag niet te rekenen, zei Bielsa donderdag op de persconferentie. "We hebben er met de hele groep over gesproken en hebben besloten de bal in zulke gevallen niet buiten de lijnen te schoppen."

Bielsa voegde daaraan toe dat hij Derby-coach Frank Lampard en aanvoerder Richard Keogh daar voor de aftrap van op de hoogte zal stellen.

De treffer van Leeds leidde tot een flinke clash op het veld. (Foto: VI Images)

'Aan scheids om spel stil te leggen'

De beslissing van Bielsa om Aston Villa een doelpunt terug te geven, kon niet bij iedereen op begrip rekenen. Zo probeerde aanvoerder Pontus Jansson de poging nog tegen te houden, maar dat was tevergeefs. Door het 1-1-gelijkspel verspeelde Leeds de laatste kans op rechtstreekse promotie naar de Premier League.

Bielsa beweerde donderdag dat de beslissing geen verband houdt met het verloop van de wedstrijd tegen Aston Villa. "Het is aan de scheidsrechter om het spel stil te leggen bij een blessuregeval, dus dit heeft daar niets mee te maken."

"We willen gewoon een duidelijke oplossing hebben voor dit soort twijfelgevallen. We houden ons aan de regels en we willen niemand teleurstellen."

De winnaar van het tweeluik tussen Leeds United en Derby County neemt het in de finale van de play-offs op tegen Aston Villa of West Bromwich Albion. Die wedstrijd wordt op 27 mei op Wembley gespeeld.