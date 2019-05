Ajax heeft daags na de wrange uitschakeling in de Champions League het nieuwe thuisshirt voor komend seizoen gepresenteerd.

Opvallend is dat het klassieke rood-witte tenue, gemaakt door Adidas, enkele zwarte details heeft. Die zijn terug te zien in de kraag en bij de mouwen.

"Het shirt is een eerbetoon aan Amsterdam en de zwart-rood-witte Amsterdamse vlag in het bijzonder, om de band van de club met de stad te eren", meldt de club donderdag.

Ook het logo is komend seizoen anders van kleur. Waar de spelers dit seizoen met een wit logo met rode achtergrond speelt, is dat komend seizoen een zwart logo met witte achtergrond. Het lijkt daarmee op het logo dat in de jaren 90 werd gebruikt.

De selectie zat het shirt dit seizoen nog niet dragen. Dat gebeurt pas bij de eerste oefenwedstrijd voor het seizoen 2019-2020.

De afgelopen weken waren shirts van Ajax in veel winkels uitverkocht. Dat kwam vooral door het succes in de Champions League. Daarin werd de club woensdag in de halve finales uitgeschakeld door een nederlaag in blessuretijd tegen Tottenham Hotspur (2-3).