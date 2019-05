Ajax-coach Erik ten Hag sprak na de uitschakeling in de halve finale van de Champions League van een 'wrede' nederlaag. Ajax verloor in de blessuretijd met 2-3 van Tottenham Hotspur.

De trainer zag zijn ploeg na rust een 2-0-voorsprong uit handen geven, door drie doelpunten van Lucas Moura. De laatste treffer van de Braziliaan viel in de slotseconden.

"We moeten dit verwerken, dat wordt even moeilijk", zei Ten Hag tegen Ziggo Sport. "We waren zo dichtbij. We hadden het ook echt verdiend, want we hebben een goede wedstrijd gespeeld."

Ten Hag denkt dat als zijn ploeg in de omschakeling scherper was geweest, het niet zo ver was gekomen. "We hebben het niet goed uitgespeeld. We waren een paar keer dichtbij, met onder meer een bal op de paal. Maak je die, gooi je de wedstrijd in het slot."

'Seizoen bekronen met landstitel'

Het wegvallen van David Neres vlak voor de aftrap was volgens de trainer een flinke streep door de rekening. "Dat was echt een aderlating, maar Kasper Dolberg was er klaar voor. Al was het geen makkelijke wedstrijd voor hem."

Ten Hag wil geen van zijn spelers afvallen. "We hebben een fantastische Champions League-seizoen gedraaid. We waren er zo dichtbij, maar we zijn als team en als individu ongelooflijk gegroeid. We hebben het geweldig gedaan."

De coach rekent erop dat zijn team zondag weer bij de les is, als de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op het programma staat. "De spelers zijn weerbaar. We hoeven dit niet vandaag of morgen al te verwerken, maar we zullen er staan. We hebben dit seizoen al bekroond met de beker, maar nu moet ook de landstitel volgen."

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League