Matthijs de Ligt stond na de dramatische uitschakeling van Ajax in de halve finales van de Champions League (2-3) met tranen in zijn ogen. De aanvoerder vond dat zijn ploeg in de tweede helft geen antwoord meer had op de aanvallen van Tottenham Hotspur.

"Als je naar de hele wedstrijd kijkt, hoef je hier niet uitgeschakeld te worden", zei de maker van de openingstreffer bij Veronica. "De eerste helft heb je ze waar je ze wil hebben. Ze hadden alleen wat spaarzame kansen."

Na de goals van De Ligt en Hakim Ziyech leek Ajax op rozen te zitten. Vlak na rust verkleinde Lucas Moura de achterstand tot 2-1, waarna de Braziliaan er razendsnel 2-2 van maakte. Diep in blessuretijd maakte hij tot overmaat van ramp ook nog 2-3.

"We kregen geen druk meer op ze na rust", constateerde De Ligt. "We lieten Alderweireld steeds opkomen en ze konden vanaf de rechterkant steeds met voorzetten komen. Daar hadden we geen antwoord meer op."

'We verliezen en liggen eruit'

De verdediger zat er aardig doorheen. "Iedereen weet wel hoe je je nu voelt. We verliezen in de laatste seconden, ongelooflijk. We verliezen en we liggen eruit."

De Ligt durfde ondanks de teleurstelling wel naar de resterende twee duels in de Eredivisie te kijken. Ajax treft zondag FC Utrecht en gaat woensdag op bezoek bij De Graafschap. "We moeten door, voor het kampioenschap."

Hij had ook nog een compliment voor de fans, die ondanks de late nederlaag achter hun team bleven staan. "Als je ziet hoe ze ons toejuichen, ook na afloop, dan krijg je daar kippenvel van. Het is helaas het verkeerde kippenvel."

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League