De UEFA overweegt vanaf 2024 een promotie/degradatiesysteem in te voeren in het Europese clubvoetbal. Lars-Christer Olsson, hoofd van de overkoepelende organisatie voor de Europese competities, heeft de plannen woensdag bevestigd na een vergadering in Nyon.

Behalve een promotie/degradatieregeling denkt de UEFA er ook aan om meer clubs te laten deelnemen aan de Europese toernooien.

"Het is een ander systeem dan we nu hebben, maar ik zal verder geen details prijsgeven", vertelde Olsson. "In het totale plaatje zullen er meer clubs meedoen, dus we moeten nog bekijken welk effect dat zal hebben."

Olsson liet tevens weten dat clubs in de nieuwe opzet in bepaalde gevallen kunnen meedoen aan Europese competities zonder dat ze zich daarvoor in hun nationale competities hebben geplaatst.

De Zweed gaf aan dat de plannen veel lijken op de voorstellen die Juventus-voorzitter Andrea Agnelli eerder deed namens de Europese associatie van clubs (ECA). Agnelli is ook voorzitter van de ECA, waarbij ruim 230 Europese clubs, waaronder Ajax, PSV en Feyenoord, zijn aangesloten.

UEFA voert vanaf 2021 al derde Europees clubtoernooi toe

Vanaf 2021 wordt er met de Europa League 2 al een derde Europees clubtoernooi toegevoegd. Hierdoor stijgt het aantal deelnemende ploegen aan de groepsfase van de drie toernooien naar 96.

De ECA is voorstander van één grote Europese competitie, waarbij tussen drie divisies promotie en degradatie mogelijk is. Die nieuwe competitievorm moet dan de huidige Champions League en Europa League vervangen.

Het bestuur van de UEFA bespreekt de plannen komende week met de nationale lidstaten. Net als Olsson wilde de bond verder geen details bekendmaken. De plannen zullen in ieder geval niet vóór volgend jaar worden geïntroduceerd.