Oussama Assaidi neemt afscheid van FC Twente. De dertigjarige vleugelaanvaller vertrekt na 2,5 jaar bij de naar de Eredivisie teruggekeerde club.

Ondanks de promotie vindt Assaidi het tijd voor een vertrek bij Twente. "We zijn kampioen geworden, waardoor het gelukkig voelt alsof we de degradatie hebben weggegumd. Daar ben ik erg blij mee", zegt hij woensdag tegen Voetbal International.

"Het is jammer dat er intern veel gebeurd is, dat het in die 2,5 jaar vaak gerommeld heeft in de club. Maar als liefhebber heb ik genoten van mijn tijd bij FC Twente, met name door het fantastische publiek."

Assaidi maakte begin 2017 de overstap naar FC Twente, nadat hij zijn contract bij Al Ahli uit de Verenigde Arabische Emiraten had laten ontbinden. In totaal speelde hij 41 competitieduels voor de Tukkers, waarin hij zeven keer scoorde.

Afgelopen zomer liep de zeventienvoudig Marokkaans international een zware knieblessure op, waardoor hij dit seizoen pas begin januari voor het eerst in actie kwam. In totaal speelde hij deze jaargang elf competitiewedstrijden.

Oussama Assaidi in actie tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen tegen SC Cambuur. (Foto: Pro Shots)

'Ik voel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging'

"Natuurlijk had ik liever een grotere rol gespeeld bij de promotie, maar het oplossen van mijn blessure had tijd nodig", aldus Assaidi. "Gelukkig ben ik nu volledig hersteld en kan ik weer vol gaan. De ambitie is er zeker nog."

Het contract van de aanvaller bij Twente loopt deze zomer af, maar hij heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst. "Ik ben naar Nederland teruggekomen voor mijn familie en heb nu verschillende opties in binnen- en buitenland. Ik voel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging. Het liefst wil ik op niveau spelen."

Behalve voor Twente en Al Ahli speelde Assaidi voor Almere City FC, De Graafschap, sc Heerenveen, Liverpool en Stoke City.