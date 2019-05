Helmond Sport gaat op zoek naar een nieuwe trainer. De Keuken Kampioen Divisie-club neemt al na één seizoen afscheid van de huidige hoofdcoach Rob Alflen.

De Noord-Brabantse club heeft de dinsdag 51 jaar geworden Alflen woensdag op non-actief gesteld, zo meldt de hekkensluiter van de Eerste Divisie op de clubsite. Het contract van de trainer loopt nog door tot medio 2020.

"Het bestuur en de directie van Helmond Sport zijn na een evaluatie van het afgelopen seizoen tot de conclusie gekomen dat er geen vertrouwensbasis is om het nieuwe seizoen met de huidige trainer Robby Alflen in te gaan", schrijft Helmond Sport.

Onder leiding van de oud-prof eindigde Helmond met slechts 22 punten op de laatste plek. In de laatste speelronde werd met 0-4 verloren van TOP Oss, terwijl de beloften van Alflens oude club FC Utrecht wel wonnen en zo de negentiende plek overnamen van de Brabanders.

Alflen stond daardoor slechts één seizoen aan het roer in het SolarUnie Stadion. De voormalige middenvelder van onder meer Ajax werd in april 2018 aangesteld als opvolger van Roy Hendriksen. "Als volksjongen sluit hij goed aan bij volksclub Helmond Sport en heeft hij een stukje gezonde brutaliteit die we ook op het veld terug willen zien", zei algemeen directeur Leon Vlemmings daar destijds over.

In het seizoen 2014/2015 was Alflen al eens eindverantwoordelijke bij FC Utrecht. Later was hij werkzaam als assistent bij Heracles Almelo, de functie die hij eerder ook bij Utrecht en het in 2010 ter ziele gegane Haarlem had.

