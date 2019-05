Chelsea heeft woensdag de beroepszaak verloren tegen het transferverbod dat de FIFA oplegde. De Londenaren mogen daardoor definitief tot de zomer van 2020 geen spelers vastleggen, tenzij ze nog gehoor vinden bij het internationale sporttribunaal CAS.

De wereldvoetbalbond FIFA besloot Chelsea te bestraffen voor het overtreden van de regels op het gebied van contracteren van spelers van onder de achttien jaar. De club zou liefst 29 keer in de fout zijn gegaan, onder meer bij het vastleggen van Bertrand Traoré.

Door de sanctie is het 'The Blues' de komende twee transferperiodes niet toegestaan nieuwe spelers te halen. Chelsea kon zich niet vinden in die uitspraak en tekende daarom bezwaar aan. De huidige nummer drie van de Premier League zag het beroep woensdag echter afgewezen worden, al kwam de FIFA de Engelsen nog wel enigszins tegemoet.

Britse spelers van onder de zestien jaar mogen namelijk wel 'gewoon' gecontracteerd worden in de periode tot eind januari 2020. "Het beroepscomité van de FIFA heeft besloten het beroep van Chelsea gedeeltelijk te steunen", reageert de voetbalbond in een verklaring.

Chelsea had gehoopt dat de FIFA net zo coulant zou zijn als in het verleden het geval was bij Real Madrid en FC Barcelona, die ondanks soortgelijke straffen wél de mogelijkheid kregen om op het verbod te anticiperen.

De halvefinalist van de Europa League heeft nog wel een laatste mogelijkheid om het transferverbod van tafel te krijgen. Chelsea heeft namelijk beroep aangetekend bij het CAS. "De club is erg teleurgesteld en verwerpt de bevindingen van de FIFA. We hebben volgens de geldende protocollen gehandeld", stellen de Londenaren op de clubsite.

Bij onder meer de transfer van Bertrand Traoré ging Chelsea de fout in. (Foto: ANP)

Chelsea verwelkomt wel terugkerende huurlingen

Overigens betekent de straf niet dat de Chelsea-selectie komende zomer per definitie geen veranderingen ondergaat. Zo keren meerdere verhuurde spelers terug op Stamford Bridge, onder wie de Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic, die begin dit jaar voor tientallen miljoenen euro's werd vastgelegd, maar het seizoen mocht afmaken bij Borussia Dortmund.

Chelsea is al zeker van een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De formatie van de Italiaan Maurizio Sarri staat momenteel derde en zou in de laatste Premier League-speelronde alleen nog naar de vierde positie - die ook goed is voor een plek in de groepsfase van het miljoenenbal - kunnen zakken.

Donderdagavond speelt de Europa League-winnaar van 2013 de return tegen Eintracht Frankfurt in de halve finales van het tweede Europese bekertoernooi. Vorige week werd het 1-1 in Duitsland.

