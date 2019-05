Bolton Wanderers is woensdag onder curatele gesteld door de rechtbank. De uit het Championship gedegradeerde club krijgt als gevolg van de uitspraak waarschijnlijk ook twaalf punten in mindering en zal volgend seizoen dus met een flinke achterstand aan het avontuur in de League One beginnen.

De penibele financiële situatie zorgt het hele seizoen al voor problemen in Bolton. Zo zag de spelersgroep zich vanwege het uitblijven van salaris onlangs genoodzaakt in staking te gaan, waardoor de wedstrijd tegen Brentford vorige maand niet door kon gaan en in een reglementaire 0-1-nederlaag eindigde.

De laatste weken leek het er nog even op dat de 'The Trotters' over zouden worden genomen door Laurence Bassini, maar de oud-voorzitter van Watford kon niet aantonen dat hij over de benodigde financiële middelen beschikte. Die deal ging dus uiteindelijk niet door, tot grote frustratie van eigenaar Ken Anderson.

"Meneer Bassini heeft onze tijd verdaan met zijn loze beloften. Dat heeft iedereen bij de club veel frustratie bezorgd, maar heeft er ook voor gezorgd dat er voor ons geen andere uitweg is dan curatele aanvragen", zegt Anderson.

"Dat is enorm teleurstellend voor mij, want ik begrijp wat dit voor de club betekent. Maar ik kan niet anders, want dit is de enige manier waarop de club en haar prachtige geschiedenis bewaard kunnen blijven."

Bolton sinds 2012 in Championship

Bolton degradeerde in 2012 uit de Premier League en bivakkeert sindsdien voornamelijk in de onderste regionen van het Championship. Drie jaar geleden zakte de roemruchte club ook al eens naar het derde niveau af, om het seizoen erop direct weer te promoveren als nummer twee.

Dit seizoen verliep opnieuw dramatisch voor het team van manager Phil Parkinson. Met 32 punten uit 46 wedstrijden hield het alleen Ipswich Town onder zich, waardoor Bolton samen met Ipswich en Rotherham United degradeerde naar de League One.