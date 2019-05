De KNVB wil Feyenoord opnieuw flink straffen vanwege het afsteken van vuurwerk door supporters. De club is woensdag niet akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel voor een wedstrijd met deels lege tribunes en een boete van 15.000 euro.

Tijdens de met 0-3 verloren bekerwedstrijd tegen Ajax in februari werd op de vakken R, S en T - waar de fanatieke aanhang gevestigd is - tegen de regels in vuurwerk afgestoken.

De KNVB wil dat de betreffende vakken leeg blijven tijdens één competitie- of bekerduel. Feyenoord gaat niet akkoord en stapt naar de tuchtcommissie. De Rotterdammers vinden het voorstel "buitenproportioneel" en stellen dat ook veel onschuldige fans worden gestraft.

"Niettemin lijkt het erop dat Feyenoord opnieuw flink in de problemen komt, omdat sommige bezoekers maar niet ophouden met het afsteken van vuurwerk, fakkels en rookpotten", meldt Feyenoord verder op de site van de club. "Dit ondanks alle oproepen daartoe en ondanks de vele maatregelen die Feyenoord steeds weer neemt om dit te voorkomen."

Feyenoord verloor het bekerduel met Ajax met 0-3. De Amsterdammers bereikten daardoor de finale, waarin Willem II zondag met 0-4 werd verslagen. (Foto: Pro Shots)

Gedrag fans is terugkerend probleem

Het is inderdaad niet de eerste keer dat de KNVB ingrijpt, want Feyenoord kreeg dit seizoen al meerdere keren een boete wegens het afsteken van vuurwerk door supporters. Op 4 april moest vak S al leeg blijven tijdens het thuisduel met sc Heerenveen.

Het voorstel voor opnieuw een wedstrijd zonder een deel van het publiek is het gevolg van een voorwaardelijke straf die Feyenoord nog open had staan.

De vijftienvoudig landskampioen legde in de eerste helft van dit seizoen al 37 stadionverboden op aan fans die vuurwerk in bezit hadden of afstaken.

