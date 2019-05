Jordens Peters is niet langer aanvoerder van Willem II. De verdediger heeft zijn band woensdag moeten inleveren naar aanleiding van kritiek op trainer Adrie Koster na de verloren bekerfinale tegen Ajax.

Peters liet na de 0-4-nederlaag in De Kuip weten dat hij niets snapte van de keuze van Koster om hem vroeg in de tweede helft te wisselen.

"In de emotie van de finale heb ik mijn teleurstelling over mijn wissel de vrije loop gelaten. Ik had me op dat moment moeten beheersen. Dat lukte niet, waarvoor ik mijn excuses inmiddels heb aangeboden", zegt Peters woensdag op de site van Willem II.

Trainer Koster: "Dat Jordens teleurgesteld was over zijn wissel is goed te begrijpen. De wijze waarop hij zijn onvrede uitte, kunnen we echter niet accepteren. Om die reden draagt hij voorlopig niet de band."

De 32-jarige Peters speelt sinds de zomer van 2012 voor Willem II, waar hij nog een contract voor een jaar heeft. De verdediger kwam eerder jaren voor FC Den Bosch uit.

Willem II strijdt in de laatste twee Eredivisie-speelrondes voor Europees voetbal. De Tilburgers spelen zondag thuis tegen FC Emmen en volgende week woensdag uit tegen ADO Den Haag.

