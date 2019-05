Josep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) en Nuno Santo (Wolverhampton Wanderers) maken kans om te worden uitgeroepen tot Premier League-manager van het seizoen 2018/2019.

Guardiola heeft zijn uitverkiezing te danken aan het sterke seizoen van City, dat met nog één speelronde te gaan koploper is in Engeland. De Spanjaard kan na Sir Alex Ferguson en José Mourinho de derde manager worden die erin slaagt de titel in de Premier League te prolongeren.

Liverpool kan nog roet in het eten van de 'Citizens' gooien, want 'The Reds' hebben slechts een punt minder. De formatie van Klopp is dit seizoen nog ongeslagen in eigen huis en verloor slechts één wedstrijd.

De meest opvallende naam op de shortlist van Premier League-manager van het Jaar is Nuno. Onder leiding van de 45-jarige Portugees is Wolverhampton Wanderers bezig aan een uitstekend seizoen.

De 'Wolves' eindigen het seizoen hoe dan ook als zevende - nummer acht Everton staat op vier punten achterstand - en mogen zelfs de voorronde van de Europa League in als City de FA Cup-finale tegen Watford op zaterdag 18 mei wint.

Nuno Santo doet het dit seizoen uitstekend bij Wolverhampton. (Foto: Pro Shots)

Pochettino vierde naam op de shortlist

Pochettino eindigt met Tottenham zo goed als zeker in de top vier, wat betekent dat de 'Spurs' volgend seizoen weer de Champions League in mogen. Tottenham, dat de laatste twee transferperiodes geen nieuwe spelers haalde, speelt woensdag de return tegen Ajax in de halve finales van het miljoenenbal.

Fans hebben tot donderdagavond 18.00 uur om te stemmen op hun favoriete manager. De keuze van het publiek wordt gecombineerd met de stem van een panel met experts. De winnaar wordt op dinsdag 14 mei bekendgemaakt.

De laatste speelronde in de Premier League staat zondag op het programma. Manchester City hoopt de titel veilig te stellen in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion en Liverpool speelt thuis tegen Wolverhampton Wanderers. Alle duels beginnen om 16.00 uur.

