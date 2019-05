Doelman Hugo Lloris denkt dat het bereiken van de Champions League-finale nog altijd mogelijk is voor Tottenham Hotspur, al moeten de Londenaren woensdag in de return tegen Ajax een 1-0-achterstand zien weg te werken. De Fransman is wel onder de indruk van wat de Amsterdammers dit seizoen laten zien.

"Tegen Bayern München, Juventus en Real Madrid heeft Ajax al aangetoond over heel veel kwaliteit en potentie te beschikken. Ik ben ook niet verrast door het niveau dat Ajax haalt", zei Lloris dinsdagavond op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

"Met Frankrijk hebben wij twee keer tegen Nederland gespeeld en je kon toen ook de kwaliteit zien. Het potentieel is heel groot. Dit is een geweldige generatie; voor Ajax en voor het gehele voetbal."

Niet alleen Ajax weet dit seizoen te imponeren in Europa, ook Tottenham presteert beter dan verwacht. De 'Spurs', die tweede werden in een poule met FC Barcelona, Internazionale en PSV en in de knock-outfase afrekenden met Borussia Dortmund en Manchester City, bereikten nooit eerder de halve finales van de Champions League.

'We zijn allemaal erg gemotiveerd'

De frustratie was vorige week na de 0-1-nederlaag tegen Ajax dan ook groot bij de Tottenham-spelers. De ploeg van manager Mauricio Pochettino moet daardoor in de return minstens een keer scoren om de finale te kunnen bereiken.

"We waren heel teleurgesteld na het eerste duel, maar we moeten leren van die wedstrijd en de juiste energie vinden", benadrukte Lloris, die dit seizoen in negen van de elf Champions League-duels onder de lat stond.

"We krijgen een nieuwe kans en zijn allemaal erg gemotiveerd om die te pakken. Dit seizoen is een succesvol seizoen voor deze club, maar we mogen nog niet tevreden zijn. We moeten in die finale geloven, want alles is nog mogelijk."

De return tussen Ajax en Tottenham begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Felix Brych. Pochettino kan in ieder geval niet beschikken over Davinson Sánchez, die geblesseerd is. Jan Vertonghen is wel inzetbaar.