De KNVB heeft besloten om in alle wedstrijden in de play-offs gebruik te maken van de VAR. De voetbalbond vindt het belang van de duels te groot om de videoscheidsrechter slechts beperkt in te zetten.

In eerste instantie zou de VAR alleen worden gebruikt bij de halve finales en de finale van de play-offs om Europees voetbal en de finale van de play-offs om promotie/degradatie.

Nu kan de scheidsrechter op het veld ook in de eerste ronde en de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie gebruikmaken van het hulpmiddel. Daardoor wordt de VAR bij twaalf extra wedstrijden ingezet.

De videoscheidsrechter, die ook in de laatste twee speelronden van de Eredivisie in iedere wedstrijd wordt gebruikt, deed dit seizoen voor het eerst zijn intrede in de Eredivisie. In het toernooi om de TOTO KNVB Beker werd de VAR vanaf de kwartfinales ingezet.

De play-offs voor Europees voetbal gaan op zaterdag 18 mei van start en eindigen op dinsdag 28 mei. Ook de play-offs om promotie en degradatie worden op 28 mei beslist, maar beginnen komende vrijdag al.