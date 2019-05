Tottenham Hotspur moet het woensdag in de return tegen Ajax in de halve finales van de Champions League zonder Davinson Sánchez stellen. Jan Vertonghen is wel inzetbaar.

Oud-Ajacied Sánchez, die in de door Tottenham met 0-1 verloren thuiswedstrijd nog in de basis stond, kampt met een dijbeenblessure die hij zaterdag opliep tijdens het duel met Bournemouth in de Premier League.

Vertonghen viel vorige week tegen Ajax uit met een hoofdblessure nadat hij in botsing was gekomen met ploeggenoot Toby Alderweireld. Hij traint dinsdag in Amsterdam volledig mee bij de 'Spurs', maar draagt wel een masker om zijn neus te beschermen.

Dat masker is woensdag tijdens de return niet meer nodig, zegt trainer Mauricio Pochettino op de persconferentie. "Hij is gewoon fit en heeft geen last meer na de heenwedstrijd. Er is dus geen probleem."

Son weer terug bij 'Spurs', Kane ontbreekt

Tottenham kan woensdag in ieder geval wel weer beschikken over Son Heung-min. De Zuid-Koreaanse aanvaller ontbrak vorige week in Londen wegens een schorsing.

Harry Kane is de grote afwezige bij de 'Spurs'. De clubtopscorer kampt nog met de naweeën van een enkelblessure, die hij begin april opliep in de eerste kwartfinale tegen Manchester City (1-0). Hij is wel meegereisd naar Amsterdam om verder aan zijn herstel te werken.

Vincent Janssen trainde ook mee, maar maakt zeker geen deel uit van de wedstrijdselectie. De Nederlandse spits is niet ingeschreven voor de Champions League.

Slechte generale voor Tottenham

Tottenham kende afgelopen weekend een slechte generale door in de competitie met 1-0 van Bournemouth te verliezen. Bovendien werden Son en Juan Foyth met rood uit het veld gestuurd. Als nummer vier van de Premier League is de ploeg wel zo goed als zeker van een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

De return in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 21.00 uur. Bij winst of een gelijkspel plaatst Ajax zich voor het eerst sinds 1996 voor de finale van de Champions League.