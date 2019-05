FC Twente heeft dinsdag trainer Marino Pusic ontslagen. Ondanks het behalen van het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie heeft de club besloten met een andere trainer de Eredivisie in te gaan.

"De club en Marino zitten niet op dezelfde lijn betreffende de voetbalfilosofie en de uitvoering daarvan. Daarom scheiden onze wegen. Uiteraard is het geen gemakkelijke beslissing", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen op de website van de ploeg.

De 47-jarige Pusic had in Enschede nog een verbintenis tot medio 2020. Hij werd als interim-trainer naar voren geschoven toen Gertjan Verbeek in maart vorig jaar aan de kant werd gezet.

Hoewel de Nederlander met Bosnisch-Kroatische roots de club niet voor degradatie wist te behoeden, werd hij wel tot vaste hoofdcoach benoemd. Dit seizoen slaagde hij in de opdracht om de landskampioen van 2010 binnen één jaar terug te laten keren op het hoogste niveau.

'Marino werkte onder moeilijke omstandigheden'

Ondanks de sportieve successen was er dit seizoen veel kritiek op de speelwijze van de ploeg. Vlak voordat het kampioenschap werd veiliggesteld, haalde Pusic hard uit naar lokale media die hem als een "tactisch onbenul" zouden hebben afgeschilderd.

Van Leeuwen onderstreept dat Pusic een grote rol heeft gespeeld in het behalen van de titel. "We zijn hem daarvoor grote dank verschuldigd. Dat was een moeilijke opgave, onder moeilijke omstandigheden."

Pusic was sinds het najaar van 2015 werkzaam bij FC Twente. Eerst als assistent onder achtereenvolgens René Hake en Verbeek en daarna als hoofdtrainer. Met een voorsprong van elf punten op nummer twee Sparta eindigde hij met zijn ploeg ruim bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie.

