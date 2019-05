Erik ten Hag, Mark van Bommel, John van den Brom, Adrie Koster en Maurice Steijn zijn dinsdag door de KNVB genomineerd voor de Rinus Michels Award, de prijs voor de beste trainer in de Eredivisie.

Ten Hag lijkt op voorhand de meeste kans te maken op de onderscheiding. Hij is met Ajax bezig aan een uitstekend seizoen, waarin het nog in de race is voor liefst drie hoofdprijzen.

Ajax won zondag al de TOTO KNVB-beker (0-4 in de finale tegen Willem II), is nog twee zeges verwijderd van de landstitel en is dicht bij het bereiken van de finale van de Champions League.

De Amsterdammers verdedigen woensdag in de return in de eigen Johan Cruijff ArenA een 1-0-voorsprong tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van het miljoenenbal.

Van Bommel is met PSV de enig overgebleven concurrent van Ajax in de strijd om het kampioenschap. De Eindhovenaren moeten zelf beide wedstrijden winnen en hopen op een misstap van de grote rivaal.

John van den Brom staat met AZ op de vierde plaats, die recht geeft op een ticket voor Europees voetbal. Koster hoopt zich na de verloren bekerfinale met Willem II nog te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Steijn bivakkeert met VVV-Venlo keurig in de middenmoot.

Phillip Cocu won vorig jaar de Rinus Michels Award voor beste trainer in de Eredivisie. (Foto: ANP).

Opvolger van Cocu

Ten Hag, Van Bommel, Van den Brom, Koster of Steijn wordt de opvolger van Phillip Cocu, die vorig jaar de titel pakte met PSV. Van de vijf kanshebbers dit jaar won Ten Hag al eens de Rinus Michels Award (in 2016 in dienst van FC Utrecht).

In de Keuken Kampioen Divisie kregen Marino Pusic (FC Twente), Henk Fraser (Sparta Rotterdam), Willy Boessen (FC Den Bosch), Klaas Wels (TOP Oss) en Mike Snoei (Telstar) een nominatie.

Die van Boessen is best bijzonder, omdat hij een aantal weken geleden werd ontslagen door de clubleiding van FC Den Bosch vanwege de teleurstellende resultaten na de winterstop.

Ajax, PSV en Sparta Rotterdam zijn in de race voor de prijs voor beste jeugdopleiding. De hoofdtrainers uit het betaalde voetbal in Nederland bepalen vrijdag 17 mei tijdens het trainerscongres in Zwolle wie de awards krijgen.