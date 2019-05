Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic is allerminst te spreken over Mitchell Dijks en Nicola Sansone. Beide spelers kregen in de uitwedstrijd tegen AC Milan (2-1-nederlaag) een rode kaart wegens protesteren tegen de scheidsrechter.

"Verliezen in San Siro is altijd mogelijk, maar die rode kaarten waren onnodig. Daar ben ik veel bozer over. We zitten in de slotfase van de competitie en hebben alle spelers hard nodig", zei Mihajlovic.

Sansone kreeg in de blessuretijd van de tweede helft zijn tweede gele kaart. Dijks ontving pas na het laatste fluitsignaal een directe rode kaart, omdat hij iets ontoelaatbaars zou hebben geroepen tegen de scheidsrechter.

Mihajlovic mist Dijks en Sansone in de komende wedstrijd tegen Parma. Die is belangrijk, omdat Bologna nog altijd niet zeker is van handhaving in de Serie A.

"Het seizoen is nog niet afgelopen. Er komen nog belangrijke wedstrijden, dus we kunnen het ons niet veroorloven door rode kaarten spelers kwijt te raken. Je kunt niet zo tekeergaan tegen de scheidsrechter."

Dijks bezig aan eerste seizoen bij Bologna

Dijks trok dinsdag het boetekleed aan. Hij schreef op Twitter: "Teleurgesteld over gisteren. Een wedstrijd vol emoties ... Laten we positief zijn. Forza Bologna!".

De linksback is bezig aan zijn eerste seizoen bij Bologna. Hij kwam afgelopen zomer transfervrij over van Ajax, waar hij onder Erik ten Hag geen uitzicht meer had op speelminuten.

Dijks heeft bij Bologna wel regelmatig een basisplaats. Hij speelde vooralsnog 26 officiële wedstrijden en maakte daarin twee doelpunten (één in de Serie A en één in de Coppa Italia).

Bologna staat met nog drie speelrondes te gaan op de vijftiende plaats in de Serie A. 'Rossoblu' heeft een voorsprong van vijf punten op de 'onveilige' achttiende plaats van Empoli.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A