Manchester City-aanvoerder Vincent Kompany was maandag emotioneel na zijn wereldgoal in de thuiswedstrijd tegen Leicester City (1-0). Hij zorgde er met een fantastisch afstandsschot voor dat zijn ploeg de titelkansen in eigen hand bleef houden in de Premier League.

"Er zat ook wel wat frustratie in, want ik hoorde hoe iedereen 'niet schieten' riep. Ik dacht: wacht even, ik ben niet op het punt in mijn carrière geraakt waarop jonge spelers moeten zeggen wanneer ik wel of niet mag schieten. En ik ben er gewoon voor gegaan", zei Kompany.

"Ik speel vijftien jaar op het hoogste niveau en middenvelders zeggen me altijd om niet te schieten en breed te spelen. Ik zei: 'Op een dag zal ik mijn kans wagen en dan zullen jullie zeer blij zijn met dat schot.' Dat is nu gebeurd. Het was een geweldig doelpunt."

City vond tot aan het doelpunt maar moeizaam een gaatje in de hechte verdediging van Leicester, waardoor Kompany het maar eens van een meter of 25 probeerde en de bal pardoes strak in de kruising vloog.

"Het gaat niet om het aantal doelpunten dat je maakt, maar om het moment waarop. We hebben een goede wedstrijd gespeeld vanaf het begin, maar Kasper (Schmeichel, red.) verrichtte een paar belangrijke reddingen", aldus Kompany.

Het schot van Vincent Kompany vliegt vol in de kruising. (Foto: Pro Shots)

Kompany beschikt over aflopend contract

Na afloop kon Kompany zijn tranen amper in bedwang houden. De 33-jarige Belg werd op het veld gefeliciteerd door zijn kinderen en minutenlang toegezongen door de supporters in wat mogelijk zijn laatste wedstrijd was voor City in het eigen Etihad Stadium.

Kompany beschikt namelijk over een aflopend contract bij City, de club waarvoor hij al sinds 2008 speelt. Hij gaat na het seizoen met manager Josep Guardiola om tafel om te praten over zijn toekomst.

"We gaan een biertje drinken en samen beslissen wat het beste is, vooral voor de club", vertelde Guardiola, die Kompany als één van de boegbeelden ziet van het huidige City.

"Er zijn spelers die ons geholpen hebben om te zijn wie we vandaag zijn: Joe Hart, Pablo Zabaleta en Vincent Kompany. Als hij fit is, is hij een ongelooflijke centrale verdediger. Hij is een leider. Ik ben blij voor hem, de club en iedereen."

City is bezig aan een uitstekend seizoen. De 'Citizens' wonnen al de League Cup, zijn zondag bij een zege op de laatste speeldag op bezoek bij Brighton & Hove Albion kampioen en spelen ook nog de finale van de FA Cup tegen Watford.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League