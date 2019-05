Ajax wil zich voor volgend seizoen versterken met Lisandro Martínez. De Amsterdammers hebben een bod van 7 miljoen euro uitgebracht op de 21-jarige Argentijnse verdediger van Defensa y Justicia.

De Telegraaf meldt dinsdag dat Ajax concurrentie heeft van River Plate en meerdere Mexicaanse clubs, maar dat directeur voetbalzaken Marc Overmars op poleposition ligt wat betreft het binnenhalen van Martínez.

Martínez, die zowel in het centrum als op links kan spelen, eindigde dit seizoen met Defensa y Justicia knap als tweede in de hoogste Argentijnse competitie. Hij maakte in 25 wedstrijden twee doelpunten en gaf drie assists.

De 1,78 meter lange linkspoot debuteerde in maart in het nationale elftal. Hij mocht in zijn enige interland tot dusver, en bij de rentree van Lionel Messi, een helft meedoen in het verrassend met 3-1 verloren oefenduel met Venezuela.

Martínez moet derde Argentijn worden in selectie

Martínez moet de derde Argentijn worden in de selectie van Ajax. Nicolas Tagliafico (in januari 2018 overgekomen van Independiente) en Lisandro Magallán (in januari van dit jaar gehaald van Boca Juniors) zijn al actief in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax versterkte zich voor volgend seizoen al met middenvelder Razvan Marin (Standard Luik), verdediger Kik Pierie (sc Heerenveen) en doelman Kjell Scherpen (FC Emmen).

De hoofdstedelingen zijn bezig aan een geweldig seizoen. Zondag werd de TOTO KNVB Beker door Ajax gewonnen (0-4 tegen Willem II) en daar kunnen nog de landstitel (koploper met nog twee speelrondes te gaan) en de Champions League (in halve finales) bijkomen.