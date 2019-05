Manchester City heeft met de nodige pijn en moeite de koppositie behouden in de Premier League. De ploeg won maandag dankzij een schitterende knal van Vincent Kompany met 1-0 van Leicester City. FC Köln promoveerde dankzij een 0-4-uitzege op Greuther Fürth naar de Bundesliga.

Door de zege komt Manchester City met nog één wedstrijd te spelen op 95 punten, één meer dan Liverpool. De achtervolger won zelf afgelopen weekend eveneens met moeite, met 2-3 bij Newcastle United.

City wist zeventig minuten lang amper een gaatje te vinden in de hechte defensie van Leicester. En als dat al eens lukte, stond doelman Kasper Schmeichel in de weg. De Deen wist in de eerste helft een poging van Sergio Agüero ternauwernood van de lijn te halen en ook na rust trad hij goed op bij een poging van de Argentijnse spits.

Schmeichel was twintig minuten voor tijd alsnog geklopt, nadat aanvoerder Kompany de bal van grote afstand schitterend in de kruising schoot. Het was het eerste doelpunt van dit seizoen voor de Belg.

Door de dertiende competitiezege op rij heeft City de beste papieren om zaterdag tijdens de laatste speelronde de titel te pakken. De ploeg gaat op bezoek bij Brighton & Hove Albion, terwijl Liverpool Wolverhampton Wanderers ontvangt.

FC Köln is mede dankzij een hattrick van Córdoba terug in de Bundesliga. (Foto: VI Images)

Köln na jaar afwezigheid terug op hoogste niveau

Op het Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth opende Jhon Córdoba in de achtste minuut met een intikker de score voor Köln tegen Greuther Fürth. Elf minuten later kwamen de bezoekers op 0-2 door een eigen doelpunt van Daniel Steininger.

Córdoba maakte enkele minuten voor rust met een rake kopbal zijn tweede van de avond voor Köln, dat na één jaar afwezigheid terugkeert in de Bundesliga. Halverwege de tweede helft voltooide de Colombiaan eveneens met het hoofd zijn hattrick.

Door de overwinning kan koploper Köln in de Tweede Bundesliga niet meer ingehaald worden door nummer twee SC Paderborn, dat met nog twee speelrondes voor de boeg acht punten minder heeft. Paderborn verloor afgelopen vrijdag met 2-0 bij Arminia Bielefeld.

Eind vorige maand ontsloeg Köln opmerkelijk genoeg trainer Markus Anfang, terwijl de club dus op het punt stond om te promoveren. André Pawlak nam de honneurs voor de 'Geissböcke' waar in Fürth.

Suso en Borini leiden Milan naar winst

In de Serie A zorgden Suso en Fabio Borini voor de doelpunten van AC Milan tegen Bologna: 2-1. Mattia Destro scoorde namens de bezoekers, waarbij Mitchell Dijks de negentig minuten volmaakte.

Suso zorgde acht minuten voor rust voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De Spanjaard speelde zich knap vrij en schoot fraai raak vanaf de rand van het zestienmetergebied. Borini verdubbelde halverwege de tweede helft de marge uit de rebound, waarna Destro even later van dichtbij voor de aansluitingstreffer tekende.

Milan speelde het laatste kwartier met tien man door een tweede gele kaart voor Lucas Paquetá. Diep in blessuretijd moest ook Nicola Sansone (Bologna) vertrekken en na het laatste fluitsignaal kregen Danilo en Dijks na een scheldpartij tegen de arbiter beiden eveneens rood.

Door de overwinning neemt Milan de vijfde plaats over van AS Roma, dat zondag met 1-1 gelijkspeelde bij Genoa. De 'Rossoneri' hebben evenveel punten als Roma, maar staan vijfde dankzij een beter onderling resultaat. Nummer vier Atalanta Bergamo heeft drie punten meer. Bologna bezet de vijftiende plek en is nog niet veilig.

AC Milan viert de openingstreffer van Suso tegen Bologna. (Foto: VI Images)

