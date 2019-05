Oranje onder 17 heeft maandag dankzij een klinkende zege op Engeland de kwartfinales van het EK in Ierland bereikt. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen won in Dublin met 5-2.

Het is voor Oranje onder 17 de tweede zege in de groep, nadat vrijdag al met 2-0 van Zweden werd gewonnen. Met zes punten uit twee duels is de formatie zeker van een plek bij de beste twee in de groep en daarmee een plek bij de laatste acht.

Oranje, dat vorig jaar de Europese titel voor zich opeiste, moest zich op Tolka Park twee keer van een achterstand terugvechten.

Taylor Harwood Bellis opende al in de zevende minuut de score, maar via Brian Brobbey kwam de titelverdediger direct op 1-1. Na een benutte strafschop van Sam Greenwood werd het na ruim een half uur spelen 1-2, maar opnieuw sloeg Oranje razendsnel toe; nu was het Naoufal Bannis die scoorde.

Oranje pakt na rust door

Op slag van rust nam Oranje via Sontje Hansen voor het eerst de leiding en die gaf de ploeg niet meer weg. Brobbey maakte er na krap een uur spelen vanuit een strafschop 4-2 van, waarna Naci Ünüvar even later voor 5-2 zorgde.

Donderdag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd, waarin Frankrijk de tegenstander is. Dat land won maandag met 4-2 van Zweden, dat door de nederlaag uitgeschakeld is. Frankrijk heeft aan een punt tegen Oranje voldoende voor een plek bij de laatste acht.

Oranje onder 17 veroverde vorig jaar de Europese titel in Engeland door in de finale na strafschoppen van Italië te winnen.