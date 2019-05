Iker Casillas heeft maandag het ziekenhuis in Porto verlaten. De Spaanse doelman werd daar woensdag opgenomen, nadat hij op de training van zijn club FC Porto een hartaanval had gekregen.

Casillas werd na het incident direct naar het ziekenhuis vervoerd en geopereerd. Al snel was duidelijk dat hij buiten levensgevaar verkeerde.

De 37-jarige recordinternational van Spanje liet maandag na zijn ontslag uit het ziekenhuis weten dat hij vooral dankbaar is voor alle hartverwarmende berichten die hij heeft ontvangen.

"Het is moeilijk om hier over te praten, maar ik begrijp dat ik dat moet doen. Dit had iedereen kunnen overkomen. Ik ga de komende weken, misschien wel maanden gebruiken om te herstellen."

Over een rentree wil hij nog niet nadenken. "Ik weet nog niet wat de toekomst gaat bieden", zei een emotionele Casillas, die eerder dit seizoen zijn contract bij de Portugese topclub nog verlengde. "Het belangrijkste is nu dat ik iedereen kon laten zien hoe het gaat."

Casillas verliet samen met zijn vrouw het ziekenhuis. (Foto: Pro Shots)

Porto en Real eren doelman

FC Porto en zijn oude club Real Madrid stonden afgelopen weekend uitgebreid stil bij Casillas. De spelers van de Portugese club droegen in het thuisduel met Aves (4-0) allemaal de naam Iker op hun rug in plaats van hun eigen naam.

Ook de spelers van Real, de club waar Casillas het grootste deel van zijn loopbaan speelde, droegen voor het thuisduel met Villarreal (3-2) shirts met een boodschap voor de doelman. "We denken aan je", viel er te lezen.

Casillas stond in zijn loopbaan liefst 167 keer onder de lat bij Spanje, dat met hem als doelman ten koste van Oranje wereldkampioen werd in 2010. In 2008 en 2012 pakte hij met Spanje de Europese titel. Met Real won hij onder meer drie keer de Champions League.

De spelers van Real Madrid droegen afgelopen weekend shirts met een boodschap voor Casillas. (Foto: Pro Shots)