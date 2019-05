Willem van Hanegem gaat de komende weken als adviseur aan de slag bij FC Den Bosch. De 75-jarige voetbalicoon zal tijdens de play-offs om promotie naar de Eredivisie op de achtergrond werkzaam zijn.

"Van Hanegem is een fenomeen en uniek in alle facetten. Zoals hij vroeger voetbalde, zo praat hij er ook over. Willems voetbalopvattingen volgen de kortste weg", zegt technisch manager Bert Ruijsch maandag.

"Hij komt heel snel bij de essentie, namelijk plezier in het spelletje. Hij is volledig onafhankelijk en staat bekend om zijn eerlijkheid. We zijn daarom heel blij dat het gelukt is om Willem voor FC Den Bosch te winnen."

Van Hanegem gaat trainingen en wedstrijden observeren en ook heeft hij gesprekken met de coaches Erik van der Ven en Paul Beekmans en keeperstrainer John Vos.

Den Bosch wilde Van Hanegem lange tijd aanstellen als de nieuwe hoofdtrainer. 'De Kromme' had echter geen zin een prominente rol omdat hij klaar is met de "show en gezeik eromheen".