Arjen Robben weet nog altijd niet waar zijn toekomst ligt. De aanvaller van Bayern München wil eerst het seizoen afmaken met 'Der Rekordmeister' en neemt pas daarna een beslissing.

De 35-jarige Robben maakte in december bekend dat hij zijn aflopende contract bij Bayern niet verlengt en zei aanvankelijk dat hij vóór het einde van het seizoen een keuze zou maken over zijn toekomst, maar dat stelt hij dus uit.

"Wat er na Bayern gebeurt, ligt echt nog helemaal open. Ik heb mijn toekomst een beetje opzijgeschoven de laatste maanden, ik wilde eerst weer helemaal fit worden", aldus Robben, die zaterdag na vijf maanden blessureleed zijn rentree maakte, maandag tegen het AD.

"Ik ben dankbaar dat heel veel clubs zich voor me hebben gemeld de afgelopen maanden. Er zijn nu nog drie wedstrijden te gaan bij Bayern en daarin wil ik nog een keer kampioen worden en de bekerfinale winnen. Daarna zien we wel wat ik wel of niet ga doen."

Nadat Robben zijn afscheid aankondigde, werd bekend dat PSV een van de clubs met interesse is. Het is voor de 96-voudig international geen optie om zijn loopbaan in China of het Midden-Oosten af te sluiten.

Robben is hard op weg naar zijn achtste landstitel met Bayern, dat vier punten voorsprong heeft op Borussia Dortmund met nog twee speelrondes te gaan. In de finale van de DFB-Pokal is RB Leipzig op 25 mei de tegenstander.

Arjen Robben maakte zaterdag na vijf maanden zijn rentree bij Bayern München. (Foto: Pro Shots)

