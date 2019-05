Diego Maradona is er als coach van Dorados de Sinaloa net niet in geslaagd om promotie naar het hoogste Mexicaanse niveau af te dwingen. In de nacht van zondag op maandag ging het beslissende play-offduel met Atlético San Luis met 1-0 verloren.

In de heenwedstrijd werd onlangs met 1-1 gelijkgespeeld. Bij de return kwam het winnende doelpunt in de verlenging op naam van de Spanjaard Unai Bilbao. Beide ploegen eindigden het duel met tien man.

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van de 58-jarige Maradona ligt. De legendarische Argentijn liet een maand geleden weten dat hij wil stoppen in Mexico, omdat zijn ploeg in zijn ogen structureel wordt benadeeld door scheidsrechters.

Maradona ging in september vorig jaar aan de slag bij Dorados, maar 'Pluisje' werkt daar naar eigen zeggen niet op contractuele basis.

De voormalige Wereldvoetballer van het Jaar was als trainer eerder werkzaam bij Al Wasl en Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten en het Wit-Russische Dynamo Brest. Tussen 2008 en 2010 was hij bondscoach van Argentinië.

Diego Maradona druk coachend langs de lijn tijdens het beslissende play-offduel van Dorados. (Foto: Pro Shots)