Aanvoerder Jordens Peters en middenvelder Daniel Crowley begrijpen niets van een aantal tactische keuzes die Willem II-coach Adrie Koster maakte bij de bekerfinale, waarin Ajax met 0-4 te sterk was.

De 32-jarige Peters werd in de tweede helft van de wedstrijd in De Kuip door Koster naar de kant gehaald - hij werd vervangen door de gepasseerde Crowley - en was zichtbaar niet blij met zijn wissel.

"Ik begrijp niet waarom je je aanvoerder in de finale naar de kant haalt. Ik ben altijd zelfkritisch, maar ik vond niet dat ik slecht in de wedstrijd zat. Dus ik zag het ook absoluut niet aankomen", aldus Peters tegen het Brabants Dagblad.

De verdediger had aanvankelijk een goed gevoel, want hij slaagde er met Willem II in om het Ajax lastig te maken. Toch stond het halverwege al 0-2 voor de Amsterdammers.

"We zaten goed in de wedstrijd en we konden Ajax ontregelen", aldus Peters. "Maar we gingen uiteindelijk met 0-2 de rust in, terwijl we het gevoel hadden dat we het niet verkeerd deden."

Crowley zeer teleurgesteld over reserverol

Middenvelder Crowley is normaal gesproken basisspeler bij Willem II, maar kreeg van Koster te horen dat hij in de bekerfinale op de bank moest plaatsnemen.

"Ik was heel erg verrast en ben ook erg teleurgesteld. Ik hoorde het zaterdag na de training. Ik moest op het kantoor van de trainer komen en hij zei: 'Ik heb slecht nieuws, je start niet morgen'", aldus Crowley voor de camera van FOX Sports.

"Ik schrok er echt van. Hij zei dat hij op een andere manier wilde spelen om Ajax te verrassen en hij vond dat ik daar niet geschikt voor was. Eerlijk gezegd begrijp ik er niets van en ben ik het er niet mee eens, maar hij is de baas en ik heb het te respecteren."

Bij rust leidde Ajax door doelpunten van Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar. Na rust scoorde Huntelaar nogmaals en zorgde Rasmus Kristensen voor de laatste treffer namens Ajax.