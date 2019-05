Daley Blind is blij er zondag een einde is gekomen aan de prijzendroogte van Ajax. De Amsterdammers veroverden na vijf jaar zonder zilverwerk de KNVB-beker dankzij een overtuigende 0-4-zege in De Kuip op Willem II.

"Ik heb wel wat meegekregen van de hunkering van de supporters naar een prijs. We merken allemaal hoe onze prestaties de laatste tijd leven in Amsterdam", zei Blind, die bij de festiviteiten op het veld nadrukkelijk op het Ajax-logo op zijn shirt klopte.

"Ik heb de afgelopen jaren vaak naar Ajax gekeken voor de televisie. Ik hoopte steeds dat de prijzen naar Amsterdam zouden gaan. Dit is nu dan de eerste sinds lange tijd. Hopelijk winnen we dit seizoen nog meer prijzen."

Blind had met een doelpunt een groot aandeel aan de zege op Willem II. Hij maakte in de 38e minuut de bevrijdende 0-1, waarna Ajax relatief eenvoudig uitliep naar 0-4 dankzij Klaas-Jan Huntelaar (twee keer) en Rasmus Kristensen.

"Ik had bij mijn doelpunt eigenlijk op de zestien moeten blijven staan, maar ik zag een gaatje en dacht: ik ga gewoon. Ik verwachtte dat de kopbal te zacht zou zijn, maar de keeper maakte een stapje, waardoor 'ie er net niet bij kon", aldus Blind.

"Ik scoorde op een belangrijk moment, zo net voor rust. We zaten tot dat moment niet heel goed in de wedstrijd. Willem II deed het goed. Ze zetten ons goed vast. Maar na de 0-1 viel er wat druk van onze schouders en gingen we wat meer ontspannen spelen."

'Ik wil graag het voortouw nemen'

Blind is bezig aan een ijzersterk slot van het seizoen. De 29-jarige verdediger, die afgelopen zomer voor een recordbedrag terugkeerde van Manchester United, maakte ook al indruk in de voorbije Champions League-wedstrijden.

"Het 'gif' dat ik nu uitstraal heeft er altijd wel ingezeten, maar misschien is het een soort verantwoordelijkheidsgevoel naar de groep en mezelf toe. Ik wil graag het voortouw nemen waar mogelijk. Ik doe mijn uiterste best", vertelt hij.

"Het is ook fantastisch om een centraal verdedigingsduo te vormen met Matthijs de Ligt. Het klopt gewoon allemaal in het team. Iedereen knokt keihard voor elkaar, zowel op als buiten het veld. We moeten dit gevoel vast zien te houden."

Ajax maakt na de KNVB-beker dit seizoen nog kans op twee prijzen. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat aan kop in de Eredivisie en verdedigt woensdag een 1-0-voorsprong in de return thuis tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League.

"Het is fantastisch dat we in deze periode van het seizoen nog om drie prijzen strijden", aldus Blind. "Ik ben superblij dat we de beker al binnen hebben. Ik had de finale al twee keer verloren. Dat wilde ik echt niet nóg een keer meemaken. Deze staat mooi op mijn cv."