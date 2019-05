Frenkie de Jong vindt niet dat het extra voldoening geeft dat Ajax zondag juist ten koste van Willem II (0-4) de TOTO KNVB Beker won. De 21-jarige middenvelder genoot ervan dat hij in de finale in De Kuip tegenover de club stond waar hij de jeugdopleiding doorliep.

"Al die verhalen over mij en Willem II hebben geen invloed op mij gehad in negatieve zin. Ik vond het hartstikke leuk om tegen spelers te spelen waarmee ik vroeger samen heb gespeeld. Het maakte deze finale alleen maar leuker, niet spannender", zei hij.

"Deze wedstrijd was gewoon enorm belangrijk. Ajax had al een tijdje geen prijs gepakt en ikzelf ook nog nooit. Als we hier hadden verloren, dan had iedereen geroepen dat we leuk spelen, maar niets winnen. Nu hebben we er één. Op naar de volgende."

Ajax kwam aanvankelijk stroef op gang tegen Willem II, maar na de 0-1 van Daley Blind in de 37e minuut gooiden de Amsterdammers alsnog de schroom van zich af en liepen ze ook relatief eenvoudig uit naar 0-4 dankzij Klaas-Jan Huntelaar (twee keer) en Rasmus Kristensen.

"Willem II deed het in de openingsfase vrij aardig. Met wat geluk hadden ze zelfs op voorsprong kunnen staan. Ik denk niet dat wij op dat moment veel beter waren. Maar na de 1-0 pakten we de controle en hebben we de wedstrijd goed uitgespeeld", analyseerde De Jong.

Frenkie de Jong kreeg bij zijn wissel applaus van Willem II- en Ajax-fans. (Foto: Pro Shots)

'Applaus van supporters Willem II was heel mooi'

De Jong werd in de 79e minuut door trainer Erik ten Hag gewisseld ten faveure van Lasse Schöne. De spelmaker kreeg niet alleen een staande ovatie van de supporters van Ajax, maar ook van die van Willem II.

"Dat vond ik heel mooi. Dat deden ze een paar weken geleden ook al in Tilburg toen we daar speelden. Ze vinden me vast aardig, maar ik denk dat ook wel een beetje meespeelt dat ze flink wat geld voor mij krijgen", doelde De Jong op de ruim 9 miljoen euro die Willem II ontvangt vanwege zijn transfer deze zomer van Ajax naar FC Barcelona.

"Ik ben Willem II ontzettend dankbaar, het is een heel mooie club. Ik had ze nog wel een doelpuntje gegund. Toen ik op de bank zat, genoot ik ook van de sfeer. Beide supportersgroepen hebben er een mooie avond van gemaakt."

Ajax kan niet lang nagenieten van de zege op Willem II, want woensdag staat alweer de belangrijke return thuis tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League op het programma. Daarin moeten de Amsterdammers een 1-0-voorsprong zien te verdedigen.

"Deze overwinning is een lekker steuntje in de rug voor 'Spurs'. We zijn er klaar voor. Dat moet ook wel, want er staat een plek in de finale op het spel. Het is mooi om dit allemaal mee te mogen maken. Daar sta je af en toe wel even bij stil."