Een teleurgestelde Adrie Koster berustte zondagavond in de ruime nederlaag van Willem II in de bekerfinale tegen Ajax (0-4). De coach van de 'Tricolores' erkent dat de Amsterdammers simpelweg te goed waren in De Kuip en heeft geen spijt van zijn gekozen tactiek.

"We hebben gekeken hoe we Ajax pijn konden doen en dat hebben we tot de eerste treffer goed gedaan", zei Koster na het duel tegen FOX Sports. "Ik sta ook nog volledig achter mijn gekozen tactiek. We hanteerden in mijn ogen de juiste speelwijze."

Koster koos er tegen Ajax verrassend genoeg voor om vaste kracht Daniel Crowley op de bank te zetten. Een verdedigend ingesteld Willem II wist het Ajax in het eerste half uur bij vlagen erg lastig te maken, maar door treffers van Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar aan het einde van de eerste helft gingen de Tilburgers toch met een achterstand rusten.

"Tot het eerste doelpunt hebben we het heel goed gedaan", vond Koster. "We speelden agressief en daar had Ajax het moeilijk mee. Dat het snel na de 0-1 ook 0-2 werd, was wel een klap. In het eerste kwartier na rust hoopten we nog wel de aansluitingstreffer te maken, maar dat zat er niet in."

'We speelden tegen een topteam'

In plaats van de 1-2 liep Ajax in de tweede helft eenvoudig weg bij Willem II, dat nog twee treffers incasseerde en uiteindelijk vrij kansloos verloor in De Kuip. "Na de 0-3 was het gespeeld. Je zag ook dat de spelers van Ajax gewoon heel goed kunnen voetballen. Elke pass is goed. We speelden tegen een topteam en dat heeft de doorslag gegeven."

Hoewel Willem II door het verlies in de bekerfinale naast een rechtstreeks Europees ticket grijpt, hoeft de ploeg van Koster de Europa League nog niet helemaal uit het hoofd te zetten. Willem II staat op dit moment achtste en dat is door de bekerwinst van Ajax genoeg voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

"We kunnen nog steeds de play-offs halen en daar moeten we in de laatste twee wedstrijden van het seizoen volledig voor gaan. Het is natuurlijk teleurstellend dat we de bekerfinale niet hebben gewonnen, maar volgende week zondag moeten we er weer staan", benadrukte Koster.

Willem II vervolgt de competitie dan met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. De huidige nummer acht van de Eredivisie sluit het seizoen drie dagen later af met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Teleurstelling bij de spelers van Willem II na de nederlaag in de bekerfinale. (Foto: Pro Shots)