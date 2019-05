Bas Dost heeft zijn rentree voor Sporting CP opgeluisterd met een doelpunt. De spits maakte de zesde treffer voor zijn ploeg in de met 1-8 gewonnen uitwedstrijd tegen middenmoter Belenenses.

De 29-jarige Dost viel een kwartier voor tijd in bij Sporting. Twee minuten later kwam hij tot scoren, nadat zijn schot in eerste instantie werd gekeerd door doelman Guilherme Oliveira.

Dost speelde zijn eerste wedstrijd sinds 15 maart voor Sporting. Sindsdien kampte de achttienvoudig Oranje-international met een knieblessure. Door zijn blessureleed speelde Dost dit seizoen pas twintig competitieduels. Daarin was hij vijftien keer trefzeker.

Bruno Fernandes was goed voor een hattrick voor Sporting tegen Belenenses, dat vanaf de 21e minuut met tien man speelde door een rode kaart voor doelman Muriel. De overige goals kwamen op naam van Raphinha, Luiz Phellype, Nemanja Gudelj en Idrissa Doumbia.

Sporting boekte zijn grootste uitzege in de competitie sinds 1973 en staat stevig op de derde plaats in de Primeira Liga. Met nog twee duels voor de boeg heeft de ploeg van coach Marcel Keizer zes punten achterstand op nummer twee FC Porto en negen punten voorsprong op nummer vier SC Braga.

De spelers van Atalanta Bergamo vieren de winst op Lazio. (Foto: Pro Shots)

De Roon en Hateboer winnen met Atalanta

In de Serie A deden Marten de Roon en Hans Hateboer goede zaken met Atalanta Bergamo in de strijd om een Champions League-ticket. De formatie van trainer Gian Piero Gasperini won met 1-3 bij Lazio.

Atlanta incasseerde weliswaar een vroege tegentreffer - Marco Parolo maakte er al na drie minuten 1-0 van voor Lazio - maar dankzij een treffer van Duvan Zapata stond het bij rust gelijk. Timothy Castagne bracht Atalanta na rust op voorsprong en door een eigen goal van Wallace eindigde het duel in 1-3.

De Roon en Hateboer stonden de hele wedstrijd in het veld bij Atalanta, dat met de vierde plaats virtueel nog steeds een Champions League-ticket in handen heeft. De top vier in de Serie A plaatst zich voor het miljoenenbal.

AS Roma morst dure punten

Atalanta heeft drie punten meer dan nummer vijf AS Roma, dat met 1-1 gelijkspeelde bij Genoa. Stephan El Shaarawy bracht Roma in de slotfase op voorsprong, waarna Cristian Romero in de extra tijd voor de gelijkmaker zorgde.

Roma, waarbij Justin Kluivert twintig minuten voor tijd inviel en Rick Karsdorp in de slotfase in het veld kwam, ontsnapte diep in blessuretijd aan een nederlaag. Antonio Sanabria miste namelijk een penalty voor Genoa.

Napoli ontsnapte ternauwernood aan een nederlaag tegen Cagliari: 2-1. De bezoekers kwamen na 63 minuten op voorsprong, maar dankzij treffers van Dries Mertens (85e minuut) en Lorenzo Insigne (98e minuut, benutte penalty) trok de thuisploeg aan het langste eind.

Door de nipte zege blijft de voorsprong van nummer twee Napoli op nummer drie Internazionale uit tien punten bestaan. Er staan nog drie speelronden op het programma in de Serie A.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A