Matthijs de Ligt en Erik ten Hag zijn dolblij en opgelucht dat Ajax er zondag in slaagde om voor het eerst sinds 2014 een prijs te veroveren. De aanvoerder en de trainer denken dat de klinkende zege op Willem II in de bekerfinale (0-4) de Amsterdammers woensdag gaat helpen in de return tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League.

"Dit is heel fijn met het oog op die wedstrijd", zei De Ligt in een eerste reactie na het veroveren van de TOTO KNVB Beker bij FOX Sports. "Het geeft extra motivatie om straks die wedstrijd tegen de 'Spurs' te spelen. We zijn natuurlijk sowieso gemotiveerd, maar het is extra lekker als je er zo naartoe kan leven."

Ajax had het in de beginfase niet heel eenvoudig tegen Willem II in De Kuip, maar dankzij twee snelle treffers van Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar aan het einde van de eerste helft ging de ploeg van trainer Erik ten Hag wel met een comfortabele 0-2-voorsprong de rust in.

"Na die tweede treffer voelde ik wel dat de wedstrijd beslist was", zei de negentienjarige De Ligt. "Willem II verdient complimenten voor de manier waarop ze begonnen, maar de 0-1 van Daley was het omslagpunt in de wedstrijd. Hij speelde hartstikke goed. Het is mooi dat we ook nu weer de nul hebben gehouden."

In de tweede helft kwam Ajax eigenlijk geen moment meer in de problemen. De Amsterdammers liepen door treffers van Huntelaar en Rasmus Kristensen eenvoudig weg bij Willem II en sleepten zo voor het eerst sinds 2010 de KNVB-beker in de wacht.

Ten Hag: 'Dit motiveert en geeft rust'

Ten Hag is vanzelfsprekend opgelucht dat Ajax in het tot dusver ijzersterke seizoen de eerste prijs te pakken heeft, maar de coach benadrukte na de bekerfinale ook direct dat er de komende weken nog veel meer op het spel staat voor zijn ploeg.

"We hebben nu iets tastbaars en dat motiveert goed voor de rest van dit seizoen", zei Ten Hag, doelend op de Champions League en de titelstrijd. "We wilden de beker vooral voor de fans winnen, want die stonden toch een aantal jaren droog. Dit is waar je het hele jaar hard voor knokt."

"Deze ploeg is ontzettend gretig. We hebben een heel mooi seizoen, maar dit is nog niet genoeg. We willen meer. Nu mogen we er even van genieten, en dan moet de blik snel op woensdag."

Ajax verdedigt over drie dagen in de Champions League-return tegen Tottenham een 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd van vorige week. Als de Amsterdammers standhouden in de Johan Cruijff ArenA, plaatsen ze zich voor het eerst sinds 1996 voor de finale van het miljoenenbal.

Erik ten Hag met de KNVB-beker. (Foto: Pro Shots)