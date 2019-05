Ajax heeft zondag voor de negentiende keer in de clubgeschiedenis de TOTO KNVB Beker veroverd. De Amsterdammers wonnen in een weinig enerverende finale in De Kuip relatief eenvoudig met 0-4 van Willem II.

Ajax kwam aanvankelijk wat stroef op gang, maar besliste de wedstrijd nog voor rust in een tijdsbestek van nog geen minuut. Eerst maakte Daley Blind de 0-1 en vrijwel direct na de aftrap zorgde Klaas-Jan Huntelaar voor de 0-2.

De spanning was daarmee verdwenen, maar Ajax liep in de tweede helft nog wel overtuigend uit naar grote cijfers dankzij opnieuw Huntelaar (0-3 in 67e minuut) en Rasmus Kristensen (0-4 in 76e minuut).

Er kwam zodoende voor Ajax een einde aan een prijzendroogte van vijf jaar. De hoofdstedelingen pakten in het seizoen 2013/2014 de landstitel dankzij een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Heracles Almelo.

Ajax is dit seizoen in de race voor nog twee prijzen. De ploeg van trainer Erik ten Hag maakt nog kans op de landstitel (koploper twee speelrondes voor het einde) en de Champions League (1-0-voorsprong in return thuis tegen Tottenham Hotspur in halve finales).

Daley Blind viert zijn openingstreffer voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ajax oogt bij vlagen gemakzuchtig

Ajax oogde in de eerste helft bij vlagen wat gemakzuchtig. De uitspelende club leed veel balverlies, waardoor het maar moeizaam een gaatje wist te vinden in de hechte verdediging van Willem II, dat opvallend genoeg met vijf in plaats van vier man achterin speelde en gokte op de counter.

Toch was de eerste grote kans wel voor Ajax. Donny van de Beek werd aan de zijkant van het strafschopgebied knap vrijgespeeld door Frenkie de Jong en bediende Huntelaar op maat, maar de spits tikte de bal net naast het doel van de weer van een blessure herstelde doelman Timon Wellenreuther.

Willem II besefte daarna dat er wel degelijk wat te halen viel tegen dit Ajax en zocht steeds meer de aanval. Vangelis Pavlidis (kon net niet bij voorzet Fernando Lewis) en Alexander Isak (schot geblokt door Nicolas Tagliafico na voortreffelijke actie Renato Tapia), slaagden er echter niet in voor een verrassende tussenstand te zorgen.

Ajax drong na ruim een half uur spelen wat meer aan, maar dat resulteerde er wel gelijk in dat de 0-1 in de lucht hing. Matthijs de Ligt (schot geblokt door Thomas Meissner) en Dusan Tadic (veel te afwachtend na fout Wellenreuther) hadden die op hun schoen, maar de openingstreffer bleef voorlopig nog uit.

Dat duurde niet lang, want in de 38e minuut was het alsnog raak voor Ajax. Een ingestudeerde vrije trap belandde via Hakim Ziyech en Tadic op het hoofd van Blind, die de bal knap met de achterkant van zijn hoofd achter de kansloze Wellenreuther (hij zat er nog wel met een handje aan) kreeg.

Klaas-Jan Huntelaar maakt de 2-0 voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Wedstrijd nog voor rust beslist

De ban was daarmee gebroken en nog geen minuut later was de wedstrijd beslist met de 0-2. Die kwam op zeer fraaie wijze tot stand. Rasmus Kristensen (die als rechtsback startte), Noussair Mazraoui (die als controleur de voorkeur kreeg boven Lasse Schöne) en Ziyech combineerden er lustig op los en Huntelaar rondde bekwaam af.

Willem II deed er na rust alles aan om de spanning terug te brengen en was via Pavlidis (schot geblokt door De Ligt) ook meteen dicht bij de 1-2, maar het ontbrak de huidige nummer acht van de Eredivisie zonder bankzitters Daniel Crowley en Marios Vrousai simpelweg aan aanvallende stootkracht.

Ajax ging zelf ook op jacht naar de 0-3. Ziyech verzuimde daar in de 55e minuut voor te zorgen. De aanvaller wachtte nadat hij de ver uit zijn doel komende Wellenreuther had omspeeld veel te lang met schieten, waarna Tadic de pech had dat zijn schot het been raakte van de inglijdende Lewis.

De wedstrijd kabbelde vervolgens een beetje voort, maar er waren met de 0-3 en de 0-4 nog wel twee hoogtepunten. Huntelaar tikte na goed overzicht houden van Nicolás Tagliafico en Van de Beek simpel binnen en Kristensen trof doel met een fraaie schuiver op de rand van het strafschopgebied.

Ajax kende zo een ideale generale voor de belangrijke return van aankomende woensdag tegen Tottenham. Ten Hag kon het zich veroorloven om vaste krachten Ziyech, Tadic en De Jong voortijdig naar de kant te halen en David Neres, Zakaria Labyad en Schöne nog wat speeltijd te geven.

Ajax juicht na de 3-0 van Klaas-Jan Huntelaar. (Foto: Pro Shots)