Manchester United heeft zondag met een 1-1-gelijkspel bij hekkensluiter Huddersfield Town dure punten laten liggen in de Premier League. Chelsea nam dankzij een 3-0-thuiszege op Watford de derde plaats over van Tottenham Hotspur en Arsenal kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen Brighton & Hove Albion.

In het Kirklees Stadium kwam Manchester United na acht minuten op voorsprong tegen het al gedegradeerde Huddersfield Town via een doelpunt van Scott McTominay. Doelman Jonas Lössl ging daarbij ernstig in de fout, want hij liet het schot van McTominay door zijn benen glippen.

Paul Pogba was kort voor rust met een kopbal op de lat dicht bij de 0-2. Vroeg in de tweede helft viel Alexis Sánchez geblesseerd uit bij United. De Chileen werd vervangen door Tahith Chong.

Met de Nederlander in de ploeg moesten de bezoekers na een uur spelen echter de gelijkmaker incasseren. Isaac Mbenza vond het net uit een razendsnelle counter van Huddersfield.

Pogba bezorgde zijn ploeg in de slotfase met een afstandsschot op de lat nog bijna de winst. Bij Huddersfield deden Juninho Bacuna en Terence Kongolo de hele wedstrijd mee.

Door het gelijkspel kan United zich niet meer plaatsen voor de Champions League. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer staat zesde en heeft met nog één speelronde te gaan vier punten achterstand op nummer vier Tottenham. De bovenste vier ploegen in de Premier League spelen volgend seizoen in de Champions League.

Chelsea viert de 2-0 van David Luiz tegen Watford. (Foto: Pro Shots)

Chelsea beslist wedstrijd tegen Watford kort na rust

Op Stamford Bridge had Chelsea het in de eerste helft lastig met Watford, dat in de beginfase dicht bij de openingstreffer was. Een kopbal van Troy Deeney kwam via doelman Kepa Arrizabalaga op de paal terecht.

Kort na rust namen de 'Blues' in een tijdsbestek van slechts drie minuten een 2-0-voorsprong. Ruben Loftus-Cheek, die al vroeg in de wedstrijd de geblesseerde N'Golo Kanté verving, opende in de 48e minuut de score door raak te koppen uit een voorzet van Eden Hazard.

David Luiz verdubbelde de marge enkele minuten later met een rake kopbal uit een hoekschop van Hazard. Een kwartier voor tijd bepaalde Gonzalo Higuaín de eindstand na een fraaie steekpass van Pedro. Bij Watford bleef Daryl Janmaat de hele wedstrijd op de bank.

Door de overwinning staat Chelsea met nog één speelronde voor de boeg derde met één punt meer dan Tottenham. De tegenstander van Ajax in de halve finales van de Champions League ging zaterdag met 1-0 onderuit bij Bournemouth.

Pierre-Emerick Aubameyang baalt na het missen van een kans tijdens Arsenal-Brighton. (Foto: Pro Shots)

Arsenal vroeg op voorsprong tegen Brighton

In het Emirates Stadium was Arsenal al na twee minuten dicht bij de openingstreffer tegen Brighton & Hove Albion. Een schot van Henrikh Mkhitaryan spatte uiteen op de paal.

Zeven minuten later was het wel raak voor de 'Gunners'. Pierre-Emerick Aubameyang benutte een penalty na een overtreding van Dale Stephens op Nacho Monreal.

Arsenal verzuimde de score uit te breiden, waardoor Brighton na iets meer dan een uur spelen langszij kwam. Glenn Murray vond het doel uit een strafschop, nadat Granit Xhaka een overtreding beging op Solomon March.

Door het gelijkspel staat Arsenal vijfde met drie punten achterstand op Chelsea. De nummer vijf in de Premier League komt volgend seizoen uit in de Europa League. Brighton, waarbij Jürgen Locadia op de bank bleef en Davy Pröpper ontbrak door een blessure, is zeventiende, maar kan niet meer degraderen.

