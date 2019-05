Ajax begint zondag met een aantal verrassende namen in de basis aan de bekerfinale tegen een zeer verdedigend ingesteld Willem II. Klaas-Jan Huntelaar, Rasmus Kristensen én Noussair Mazraoui staan aan de aftrap in De Kuip.

Trainer Erik ten Hag kiest niet voor de 'Champions League-variant'. Huntelaar is daardoor de spits en Dusan Tadic, die in de 'grote' wedstrijden doorgaans in de punt van de aanval staat, bezet samen met Hakim Ziyech de vleugels.

David Neres is het kind van de rekening. De dribbelaar, die vooral in de Champions League telkens een uitstekende indruk maakt, moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Kristensen krijgt als rechtsback de voorkeur boven Joël Veltman. Mazraoui, die ook op die positie kan spelen, fungeert als controlerende middenvelder en dat gaat ten koste van Lasse Schöne.

Ten Hag doet ondanks het drukke schema - Ajax speelt woensdag de return thuis tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League - verder een beroep op de gebruikelijke namen.

Willem II past zich aan

Willem II past zich duidelijk aan Ajax aan. De Tilburgers starten met liefst vijf verdedigers en gokken met de snelle Vangelis Pavlidis en Alexander Isak op de counter. Vurnon Anita, Marios Vrousai en Daniel Crowley zijn verbannen naar de bank.

Timon Wellenreuther staat gewoon op doel. De keeper, die in de halve finales uitblonk door tegen AZ drie strafschoppen te stoppen in de beslissende serie, was lange tijd een vraagteken vanwege een bovenbeenblessure.

De finale van de 101e editie van de KNVB-beker begint zondag om 18.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Pol van Boekel fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter (VAR).

Ajax of Willem II wordt de opvolger van Feyenoord. De Rotterdammers, die in de halve finales werden uitgeschakeld door Ajax, wonnen vorig jaar de jubileumeditie van de KNVB-beker door in de finale AZ eenvoudig met 2-0 te verslaan.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Lewis, Meissner, Peters, Heerkens, Palacios; Dankerlui, Tapia, Llonch; Pavlidis, Isak.

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Blind, Tagliafico; Mazraoui, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Huntelaar, Tadic.