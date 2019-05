Bayer Leverkusen heeft zondag in de Bundesliga een zeer eenvoudige overwinning geboekt op Eintracht Frankfurt. De ploeg van trainer Peter Bosz leidde na 37 minuten al met 6-1 en daar bleef het ook bij. Het Schalke 04 van Huub Stevens verzekerde zich van lijfsbehoud na een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Augsburg.

Leverkusen kende een droomstart in de eigen BayArena, want Kai Havertz schoot al na twee minuten de 1-0 binnen met een laag afstandsschot. Tien minuten later was de marge twee door een treffer van Julian Brandt.

Frankfurt maakte een minuut later weliswaar de aansluitingstreffer via voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic, maar van een comeback was geen sprake. Sterker nog, de thuisploeg wist in een tijdsbestek van dertien minuten liefst vier keer te scoren.

Lucas Alario zorgde voor de 3-1 en de 5-1 en tussendoor trof ook Charles Aránguiz doel voor de thuisploeg. Dankzij een eigen doelpunt van Martin Hinteregger stond het na 37 minuten liefst 6-1.

Frankfurt-trainer Adi Hütter greep daarna in door Jetro Willems en Evan Ndicka uit het veld te halen, maar dat sorteerde in de tweede helft geen effect. De bezoekers kwamen er niet meer echt aan te pas en de thuisploeg nam gas terug, waardoor het bij 6-1 bleef. Jonathan de Guzman bleef negentig minuten op de bank.

Door de overtuigende zege deed Leverkusen goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van Bosz staat vijfde met 54 punten, evenveel als nummer vier Frankfurt, dat nog actief is in de Europa League. De top vier in Duitsland plaatst zich voor het miljoenenbal.

De spelers van Bayer Leverkusen juichen na weer een goal. (Foto: Pro Shots)

Stevens speelt zich veilig met Schalke 04

Schalke speelde met 0-0 gelijk tegen Augsburg, waardoor de club uit Gelsenkirchen minimaal vijftiende wordt op het hoogste niveau in Duitsland.

Schalke kan door het punt niet meer ingehaald worden door VfB Stuttgart, dat zaterdag met 3-1 verloor van Hertha BSC en nu waarschijnlijk een play-off moet gaan spelen om degradatie te voorkomen. 1. FC Nürnberg en Hannover 96 dalen zo goed als zeker af naar het tweede niveau in Duitsland.

Schalke mocht in de eigen Veltins-Arena het meest aanspraak maken op de overwinning, maar kansen voor Suat Serdar en Rabbi Matondo gingen er niet in.

Nummer dertien Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, was al zeker van handhaving en speelde alleen nog voor de winstpremie. Bij de thuisploeg bleef Jeffrey Bruma de hele wedstrijd op de bank.

De 65-jarige Stevens werd half maart aangesteld als interim-trainer van Schalke na het ontslag van Domenico Tedesco. Het belangrijkste doel van de Nederlander was het voorkomen van degradatie. Dat is nu met nog twee wedstrijden te gaan gelukt.

Schalke-fans brachten een eerbetoon aan de dit jaar overleden oud-directeur Rudi Assauer. (Foto: Pro Shots)

Real boekt benauwde zege op Villarreal

In La Liga boekte Real Madrid een 3-2-overwinning op Villarreal. Bij rust leidde de 'Koninklijke' al met 2-1 voor eigen publiek door treffers van Mariano Díaz en Jesús Vallejo, waarna Díaz de marge aan het begin van de tweede helft naar twee vergrootte. De aansluitingstreffer van Villarreal viel pas diep in blessuretijd.

Real speelt in het restant van de competitie eigenlijk nergens meer voor. De ploeg van trainer Zinedine Zidane staat derde en kan alleen bij een wonder nog naar de tweede plek stijgen. Atlético Madrid heeft met nog twee duels te gaan zes punten meer.

