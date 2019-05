Bayern München heeft zondag bevestigd dat aanvaller Franck Ribéry zijn aflopende contract bij de Bundesliga-club niet verlengt. De 36-jarige Fransman neemt daardoor na twaalf jaar afscheid van 'Der Rekordmeister'.

Eerder werd al bekend dat Arjen Robben (35) aan zijn laatste seizoen bezig is bij Bayern. Het was al de verwachting dat ook Ribéry zou vertrekken.

"Franck en Arjen zijn geweldige voetballers", zegt Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de site van de club. "We hebben veel aan hen te danken. We zullen ze een fantastisch en emotioneel afscheid geven."

"Spelen voor Bayern was als een droom voor mij", aldus Ribéry. "Het is erg moeilijk om vaarwel te zeggen, we zullen nooit vergeten wat we samen hebben bereikt."

De aanvaller heeft nog geen nieuwe club gevonden. "Ik weet nog niet wat ik ga doen en waar ik heenga. Ik heb nog geen goed plan voor volgend seizoen."

Franck Ribéry en Arjen Robben vieren de winst van de Champions League in 2013. (Foto: Getty Images)

Ribéry kan voor negende keer kampioen worden met Bayern

Ribéry verruilde in 2007 Olympique Marseille voor Bayern. In twaalf jaar tijd speelde hij 271 wedstrijden waarin hij 85 keer doel trof. Dit seizoen maakte de Fransman vijf doelpunten.

Bayern München kan zaterdag voor de zevende keer op rij kampioen worden van de Bundesliga. Het zou de negende titel van Ribéry met Bayern betekenen.

In 2013 wonnen Ribéry en Robben met Bayern de Champions League. Robben maakte in de slotfase de winnende treffer in de finale tegen Borussia Dortmund (2-1). Bayern veroverde daarna ook de wereldbeker voor clubteams.

De club uit München liet eerder al weten in 2020 een afscheidswedstrijd voor Robben en Ribéry te organiseren.

Arjen Robben en Franck Ribéry vieren de zesde landstitel op rij in 2018. (Foto: Pro Shots)