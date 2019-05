Trainer Jürgen Klopp prees na afloop van de benauwde zege van Liverpool bij Newcastle United (2-3) de mentaliteit en het doorzettingsvermogen van zijn ploeg. Door de overwinning blijven 'The Reds' met nog een duel te gaan volop in de race om de titel in de Premier League.

"Dat was een overwinning van passie en absoluut verlangen", aldus Klopp zaterdag tegen de BBC. "We hebben ons gekwalificeerd voor onze finale van zondag tegen Wolverhampton."

Liverpool kwam door goals van Virgil van Dijk en Mohamed Salah twee keer op voorsprong in Newcastle, maar zag de thuisploeg beide keren weer langszij komen. Door een rake kopbal in de 86e minuut van Divock Origi pakten de bezoekers alsnog de drie punten.

Daardoor staat Liverpool met 94 punten aan kop van de Premier League. Concurrent Manchester City staat op twee punten achterstand op de tweede plaats, maar heeft nog een duel tegoed tegen Leicester City (maandag).

"Het is het lot. Als we kampioen worden, zou dat fantastisch zijn. Deze jongens blijven in ieder geval maar presteren", zei de trotse Klopp. "Hoe kun je druk voelen als je zo je best doet? We hebben tot nu toe 94 punten. Dat is echt ongelofelijk."

Divock Origi kopt Liverpool naar de zege. (Foto: Pro Shots)

'Wij verdienden de winst'

De Duitse trainer wil nog niet vooruitkijken naar de laatste speelronde in de Premier League. "We zullen zien wat er gebeurt. Ik weet wat voor jongens ik heb. Met het schema dat wij hebben, iedere wedstrijd is het tegenovergestelde van een vriendschappelijk potje, moet je altijd alles geven en 100 procent geconcentreerd zijn."

"Tegen Newcastle zag ik het aan de gezichten van de jongens. Het zat goed, niemand ging gek doen. Als iemand dacht dat Newcastle nergens meer voor speelde, dan heeft deze wedstrijd wel het tegendeel bewezen. Dit was een echte strijd, maar wij verdienden de winst."

Mohamed Salah werd met een brancard van het veld gedragen. (Foto: Pro Shots)

'Salah heeft stevige tik gekregen'

Klopp zag in de tweede helft aanvaller Salah met een hoofdblessure uitvallen. De Egyptenaar moest met een brancard naar de kant. Het is nog niet duidelijk wat de ernst van zijn blessure is.

"Wat ik heb begrepen, is dat hij de heup van doelman Martin Dubravka van Newcastle tegen zijn hoofd kreeg bij een botsing. De arts nam het besluit hem van het veld te dragen en dat hebben we natuurlijk aanvaard", zei Klopp. "In de kleedkamer heeft hij overigens de wedstrijd uitgekeken en leek hij wel in orde, maar Mohamed moet wel nader onderzocht worden. Hij heeft een stevige tik gekregen."

Het is niet zeker of Salah dinsdag kan spelen in de return van de halve finales in de Champions League tegen Barcelona. Klopp kan in dat duel, waarin Liverpool een 3-0-nederlaag moet zien goed te maken, in ieder geval niet beschikken over Roberto Firmino. De aanvaller ontbrak tegen Newcastle ook al vanwege een spierblessure.

