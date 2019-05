Trainer Neil Warnock betrok zaterdag de dood van Emiliano Sala bij de degradatie van Cardiff City uit de Premier League. De Argentijnse aanvaller was in januari onderweg naar de club uit Wales toen het vliegtuig waarin hij zat neerstortte in zee.

"Degradatie betekent niets in vergelijking met het verlies dat we voelden door de dood van Sala", zei Warnock na de nederlaag in eigen huis tegen Crystal Palace (2-3).

Cardiff had Sala in de winterse transferperiode gekocht van de Franse club Nantes. "We zijn gedegradeerd ja, maar er zijn belangrijkere zaken in het leven. De dood van Sala zet alles in perspectief. Ik had niet gedacht dat het zo'n impact op de spelers zou hebben", zei Warnock.

De coach wist zeker dat Sala tien tot vijftien goals zou hebben gemaakt. "Hij was het type speler dat we nodig hadden. Het heeft helaas niet zo mogen zijn", aldus Warnock.

De spelers van Cardiff City bedanken het publiek nadat de degradatie een feit is. (Foto: Pro Shots)

'Beste seizoen uit trainersloopbaan'

De zeventigjarige Engelsman heeft nog een contract bij Cardiff tot volgend jaar zomer, maar hij weet nog niet of hij de ploeg ook zal coachen in het Championship.

"Ik moet alles eerst even laten bezinken. Ik zal ergens aan de slag gaan, want ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging. Ik weet alleen nog niet of het bij Cardiff zal zijn."

Warnock is ondanks de degradatie trots op de club uit Wales waar hij in 2016 aan de slag ging en die hij vorig seizoen naar promotie leidde. "Het is een geweldige ervaring geweest, waarschijnlijk mijn beste prestatie met een club."

"Hoe gek het ook klinkt, dit seizoen was mijn beste seizoen als trainer. Ik ben trots op wat we bereikt hebben, ook al zijn we gedegradeerd. Dat is moeilijk te accepteren, maar het is hoe ik me voel nu", besloot Warnock.

Cardiff City heeft nog één wedstrijd te gaan op het hoogste niveau in Engeland. De ploeg uit Wales gaat zondag 12 mei op bezoek bij Manchester United.

