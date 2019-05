Jasper Cillessen heeft zaterdag zijn eerste competitieduel van het seizoen voor FC Barcelona niet kunnen winnen. De Spaanse kampioen verloor met een B-team met 2-0 op bezoek bij Celta de Vigo.

Barcelona-trainer Ernesto Valverde gaf de vaste basisspelers rust in Vigo met het oog op de return in de halve finales van de Champions League tegen Liverpool van dinsdag.

Daardoor ontbraken onder anderen Lionel Messi, Luis Suárez, Ivan Rakitic, Jordi Alba en Sergio Busquets bij de Catalanen, die al zeker zijn van de titel in Spanje.

Ook eerste doelman Marc-André ter Stegen was er niet bij, waardoor Cillessen onder de lat stond. De doelman van Oranje, die de aanvoerdersband droeg, werd in de 67e minuut in de korte hoek gepasseerd door een harde inzet van Maximiliano Gómez. Vlak voor tijd bepaalde Iago Aspas vanaf elf meter de eindstand: 2-0.

Barça-aanvaller Ousmane Dembélé moest al na zes minuten naar de kant met een hamstringblessure. Het maakte de weg vrij voor het debuut van de twintigjarige Alex Collado.

Atlético-middenvelder Saúl Ñíguez baalt van de 3-0 van Espanyol. (Foto: Pro Shots)

Espanyol veel te sterk voor Atlético

Atlético Madrid incasseerde eerder op zaterdag de grootste nederlaag van het seizoen in La Liga. De nummer twee van Spanje verloor in Barcelona met 3-0 van Espanyol. In april vorig jaar verloor het team van Diego Simeone voor het laatst met drie doelpunten verschil.

Diego Godin werkte de bal kort voor rust met een sliding in eigen doel en Borja Iglesias scoorde na rust twee keer, waarvan één keer uit een strafschop. Voor Iglesias was het al zijn veertiende en vijftiende goal van het seizoen.

Atlético houdt een voorsprong van negen punten op stadgenoot Real Madrid, dat zondag Villarreal ontvangt.

Edinson Cavani baalt van zijn gemiste penalty voor Paris Saint-Germain. (Foto: Pro Shots)

PSG verspeelt weer punten

In Frankrijk verspeelde Paris Saint-Germain voor de vijfde keer in de laatste zes competitiewedstrijden punten. De kampioen speelde met 1-1 gelijk tegen OGC Nice.

Paris Saint-Germain is in Frankrijk al twee weken zeker van zijn zesde titel in de afgelopen zeven jaar, maar de ploeg van Thomas Tuchel beleeft allesbehalve een feestelijk einde van het seizoen.

PSG kwam tegen Nice vlak na rust op achterstand door een goal van Igniatius Ganago. Na een uur maakte Neymar uit een strafschop zijn eerste competitiegoal sinds 19 januari en zijn vijftigste doelpunt voor PSG: 1-1.

Edinson Cavani kreeg in de derde minuut van de blessuretijd een buitenkansje om de topclub uit Parijs de zege te schenken, maar de spits uit Uruguay miste vanaf 11 meter.

PSG verloor de afgelopen weken in de Ligue 1 van Lille (5-1), Nantes (3-2) en Montpellier (3-2) en speelde gelijk tegen Strasbourg (2-2). Bovendien was de kampioen in de bekerfinale niet opgewassen tegen Stade Rennais (2-2, nederlaag na strafschoppen).

