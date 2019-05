Mauricio Pochettino denkt niet dat de nederlaag van Tottenham Hotspur bij Bournemouth invloed heeft op de return tegen Ajax in de halve finales van de Champions League. De 'Spurs' verloren zaterdag met 1-0 door een doelpunt van Nathan Aké en eindigden het duel bovendien met negen man.

"Dit zal geen effect hebben op het duel met Ajax", zei Pochettino na afloop van de wedstrijd. "We moeten ook klaar zijn voor het duel van woensdag."

Tottenham raakte vlak voor rust Son Heung-min kwijt door een rode kaart en moest kort na de onderbreking met negen man verder door een rode kaart voor invaller Juan Foyth. Pochettino wilde niet ingaan op de twee kaarten.

"We verspillen te veel tijd met het analyseren van dit soort dingen", stelde de Argentijn. "Ik accepteer de beslissingen van de scheidsrechter. Verder heb ik er niets over te zeggen."

"Het is pijnlijk dat we zo lang met twee man minder speelden, maar we moeten verder en we kunnen niet terugdraaien wat er is gebeurd. Er komen voor ons nog twee finales en we hebben het in eigen hand."

Invaller Juan Foyth wordt kort na rust uit het veld gestuurd. (Foto: Pro Shots)

'Er komen voor ons nog twee finales'

Daarmee doelde Pochettino op de return van komende woensdag tegen Ajax in de Champions League en de thuiswedstrijd van zondag tegen Everton in de Premier League.

Tegen Ajax moet Tottenham een 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaken om zich te plaatsen voor de finale van de Champions League. In de Premier League staan de Londenaren momenteel derde, maar kunnen ze nog naar de zesde plaats zakken.

Ongeacht de resultaten van de komende twee wedstrijden is Pochettino trots op zijn ploeg. "We staan derde, strijden om een plek in de top vier en staan in de halve finales van de Champions League", aldus de Argentijnse trainer.

"Als we het niet halen, dan ben ik toch trots. Wie had Tottenham voorafgaand aan het seizoen op deze plaats verwacht? Niemand had gedacht dat we in de slotfase van het seizoen derde zouden staan."

De spelers van Tottenham Hotspur balen na de nederlaag bij Bournemouth. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben hoe dan ook trots'

Tottenham heeft twee punten voorsprong op nummer vier Chelsea, vier op nummer vijf Arsenal en vijf op nummer zes Manchester United. Die drie ploegen komen bovendien zondag nog in actie. De bovenste vier ploegen in de Premier League plaatsen zich voor de Champions League.

"We knokken met zes teams om een plek in de top vier. Ik ben hoe dan ook trots, los van wat er gebeurt in de competitie en wat er gebeurt in de halve finale van de Champions League", besloot Pochettino.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League