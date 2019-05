Arjen Robben genoot zaterdag van zijn langverwachte rentree in wedstrijdverband. De 35-jarige Nederlander van Bayern München viel na 158 dagen blessureleed vlak voor tijd in bij de thuiswedstrijd tegen Hannover 96 (3-1-zege).

"Ik ben heel erg dankbaar", zei Robben na het duel tegen het Duitse Sky. "Dat is het enige woord dat nu bij me opkomt: dankbaarheid."

De aanvaller speelde zijn eerste wedstrijd sinds 27 november 2018. Hij had sindsdien onder meer last van zijn dijbeen, heup en kuit. Hierdoor speelde hij dit seizoen tot zaterdag slechts negen competitieduels.

"Ik heb alles gegeven en keihard geknokt tijdens mijn revalidatie. Jammer genoeg was het vandaag maar voor vier minuten speeltijd, maar ik ben zeer dankbaar", stelde Robben na zijn 700e duel als prof en zijn 306e voor Bayern.

De voormalig aanvoerder van Oranje kreeg in blessuretijd nog een kans op zijn 246e goal, maar een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied ging ruim over. "Iedereen wilde dat ik die vrije trap zou nemen. Het was een cadeau van de ploeg."

Arjen Robben dankt het publiek van Bayern München. (Foto: Pro Shots)

Robben wil niet alleen op veld staan

Een maand geleden sprak Robben nog de vrees uit dat hij nooit meer voor Bayern zou spelen. De vleugelaanvaller vertrekt na dit seizoen na tien jaar bij de club uit München.

De 96-voudig international van het Nederlands elftal, die nog niet weet wat hij volgend seizoen gaat doen, hoopt de komende weken nog van waarde te kunnen zijn voor de 'Rekordmeister', die met nog twee duels te gaan aan kop gaat in de Bundesliga en nog de bekerfinale speelt.

"We hebben als ploeg nog veel om voor te spelen en ik heb zelf ook nog genoeg plannen. Ik ben niet teruggekomen om alleen maar op het veld te staan. Ik wil voetballen en me goed voelen. Ik ben ervan overtuigd dat er nog wat in het vat zit."

Bayern-trainer Niko Kovac was blij dat hij Robben en ook Franck Ribéry - het andere clubicoon die na dit seizoen vertrekt - speeltijd kon geven tegen Hannover.

"Arjen en Franck hebben hun stempel op deze club gedrukt de afgelopen tien jaar, dus ze verdienden het om te spelen", zei Kovac op zijn persconferentie. "Ik had ze graag wat meer minuten gegeven, maar dat liet het wedstrijdverloop vandaag niet toe. Het was geweldig hoe het publiek reageerde op hun invalbeurten."

