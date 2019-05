Notts County is zaterdag gedegradeerd uit de League Two, het vierde niveau in het Engelse voetbal. De oudste profclub ter wereld raakt daardoor na liefst 131 jaar voor het eerst zijn profstatus kwijt.

Notts County had in de 46e en laatste speelronde van de League Two nog een kans om degradatie af te wenden, maar dan moest de ploeg van de Nederlandse aanvaller Enzio Boldewijn wel winnen op bezoek bij Swindon Town.

'The Magpies' kwamen vlak na rust via een rake penalty van Kane Hemmings nog wel op voorsprong in de County Ground, maar door goals van Kaiyne Woolery en Theo Robinson (2) zegevierde Swindon met 3-1. Notts County eindigt daardoor als 23e en voorlaatste.

Nummer 22 Macclesfield Town, de ploeg van manager Sol Campbell, speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Cambridge United en wendde degradatie af.

Notts County komt uit 1862

Neil Ardley - de derde manager van Notts County dit seizoen na Kevin Nolan en Harry Kewell - noemde de wedstrijd tegen Swindon vooraf het belangrijkste duel uit de lange clubgeschiedenis.

De club uit Nottingham werd in 1862 opgericht en was 26 jaar later een van de twaalf oprichters van de English Football League, het systeem van profcompetities in Engeland. Sindsdien wist Notts County 131 jaar lang zijn profstatus te behouden, maar daar kwam zaterdag dus een einde aan.

Notts County - dat één keer de FA Cup won (in 1894) en op het hoogste niveau nooit hoger eindigde dan de derde plaats in 1891 - zal volgend seizoen uitkomen in de National League, het hoogste amateurniveau in Engeland.

Notts County kwam sinds het seizoen 2015/2016 uit in de League Two. De club was in het seizoen 1991/1992 - de laatste jaargang voor de oprichting van de Premier League - voor het laatst actief op het hoogste niveau.

Stoke City, opgericht in 1863, geldt nu als de oudste profclub ter wereld.