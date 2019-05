Ludovit Reis maakt na dit seizoen de overstap van FC Groningen naar FC Barcelona, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Alexander Bursac zaterdag tegenover het AD.

"De clubs zijn eruit", zegt Bursac. "Voor Ludovit is dit natuurlijk heel erg mooi. Een toptransfer. We horen dit weekeinde of anders maandag wanneer we naar Barcelona vliegen om de transfer af te ronden."

De achttienjarige middenvelder tekent op korte termijn een meerjarig contract bij de Spaanse topclub. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van bijna 8 miljoen euro gemoeid.

Reis sluit in de voorbereiding van het nieuwe seizoen aan bij de selectie van Barcelona. Het is de bedoeling dat hij in eerste instantie ervaring opdoet in het tweede elftal van de Spaanse kampioen.

Ludovit Reis deelt mee in de vreugde na een treffer van FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Nijland ontkent akkoord over transfer

Algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen ontkent dat er een akkoord is over de transfer van Reis naar FC Barcelona. "Dat is zeer voorbarig", aldus Nijland tegenover RTV Noord. "We zijn al een tijd in gesprek. Ik ben positief, maar er is zeker nog geen akkoord."

Mocht Reis definitief naar Barcelona vertrekken, dan wordt hij na Ajacied Frenkie de Jong de tweede speler die komende zomer de overstap maakt van de Eredivisie naar Barcelona. De international van Oranje onder 19 heeft bij Groningen nog een contract tot de zomer van 2021.

Reis groeide op in Hoofddorp als kind van Slowaakse ouders en debuteerde in oktober 2017 in de Eredivisie. Hij heeft inmiddels 43 competitieduels (twee doelpunten) voor Groningen achter zijn naam staan.