Celtic is zaterdag voor de achtste keer op rij en voor de vijftigste keer in totaal kampioen van Schotland geworden. De club uit Glasgow won met 0-3 bij Aberdeen en is niet meer te achterhalen door de concurrentie.

Met nog twee duels te spelen staat Celtic twaalf punten voor op Rangers FC. Volgende week staat de Old Firm tussen beide aartsrivalen op het programma. Celtic speelt dan een uitwedstrijd.

Mikael Lustig, Jozo Simunovic en Odsonne Édouard maakten zaterdag de treffers voor Celtic tegen de nummer drie Aberdeen.

Door de landstitel speelt Celtic komende zomer in de voorronde van de Champions League. De kampioen van Schotland stroomt in de eerste kwalificatieronde in en moet vier ploegen uitschakelen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Het is de vijftigste landstitel van Celtic in Shotland. De club pakte de eerste titel in het seizoen 1892/1893. Eeuwige rivaal Rangers heeft 54 kampioenschappen op de erelijst.