Liverpool heeft zaterdag de hoop op de eerste landstitel sinds 1990 levend gehouden. Door een late treffer wonnen de 'Reds' met 2-3 bij Newcastle United. Cardiff City degradeerde uit de Premier League, terwijl Tottenham Hotspur verloor in Bournemouth.

Liverpool, dat sterspeler Mohamed Salah na rust verloor met een op het oog zware blessure, neemt door de moeizame zege in ieder geval voor twee dagen de koppositie over van Manchester City. De ploeg van Jürgen Klopp heeft twee punten voorsprong op de grote concurrent, die wel een duel minder heeft gespeeld.

City neemt het maandag in eigen huis op tegen Leicester City. Volgende week zondag speelt Liverpool in de laatste speelronde thuis tegen Wolverhampton Wanderers en gaat Manchester City op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

Virgil van Dijk zette Liverpool zaterdagavond binnen een kwartier op voorsprong op St James' Park. De aanvoerder van Oranje stond helemaal vrij bij een corner van Trent Alexander-Arnold en knikte simpel binnen voor zijn vierde competitiegoal van het seizoen.

Voormalig Vitesse-speler Christian Atsu tekende uit een rebound al snel voor de gelijkmaker. maar Liverpool, waar Georginio Wijnaldum de eerste 66 minuten speelde, ging door een goal van Salah rusten met een 1-2-voorsprong.

Het Newcastle United van voormalig Liverpool-manager Rafael Benítez toonde in de openingsfase van de tweede helft wederom veerkracht, want Salomon Rondón schoot kiezelhard raak na een afgeslagen corner. Vier minuten voor tijd zorgde invaller Divock Origi voor heel veel opluchting bij Liverpool: 2-3.

Mohamed Salah viel in de tweede helft uit na een botsing met Newcastle United-keeper Martin Dubravka. (Foto: Pro Shots)

Cardiff volgt voorbeeld Fulham en Huddersfield

Cardiff City moest thuis winnen van Crystal Palace om een reële kans te houden op lijfsbehoud, maar de ploeg uit Wales verloor met 2-3. De achterstand op de 'veilige' plek zeventien van Brighton & Hove Albion is vier punten met nog één duel te spelen.

Wilfried Zaha, Michy Batshuayi en Andros Townsend scoorden voor de bezoekers, terwijl Martin Kelly (eigen doelpunt) en Bobby Reid de doelpunten maakten voor Cardiff, waar winteraanwinst Leandro Bacuna na elf minuten inviel.

'The Bluebirds' dalen zo na één jaar alweer af naar het Championship. Cardiff City was eerder in het seizoen 2013/2014 actief in de Premier League. Ook toen degradeerde de club direct weer.

Alle degradanten uit de Premier League zijn nu bekend. Huddersfield Town en Fulham weten al enkele weken dat ze volgend seizoen in het Championship moeten spelen.

Een fan van Cardiff City kan de degradatie niet geloven. (Foto: Pro Shots)

'Spurs' verliezen in aanloop naar duel met Ajax

Tottenham Hotspur ging met negen man onderuit bij Bournemouth door een doelpunt van Nathan Aké: 1-0.

Tottenham verloor Son Heung-min (vlak voor rust) en invaller Juan Foyth (twee minuten na zijn invalbeurt in de rust) door een rode kaart. Dankzij de overtalsituatie kon Bournemouth het initiatief in de tweede helft naar zich toe trekken. De 'Cherries' creëerden nauwelijks kansen, maar in blessuretijd kwam Aké met een rake kopbal uit een hoekschop toch nog tot scoren.

Nummer drie Tottenham blijft door de nederlaag op zeventig punten staan. De Londenaren hebben slechts twee punten voorsprong op nummer vier Chelsea, dat zondag nog Watford ontvangt.

Tottenham speelt komende woensdag de return tegen Ajax in de Champions League. De Engelsen moeten dan een 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd zien weg te poetsen.

Son Heun-min krijgt kort voor rust rood vanwege natrappen. (Foto: Pro Shots)

Arnautovic leidt West Ham langs Southampton

In het Olympisch Stadion in Londen loodste Marko Arnautovic West Ham United naar een 3-0-thuiszege op Southampton. De oud-speler van FC Twente maakte de eerste twee doelpunten voor zijn ploeg, waarna Ryan Fredericks de eindstand bepaalde.

Ryan Babel leed met het al gedegradeerde Fulham een 1-0-nederlaag bij Wolverhampton Wanderers. Leander Dendoncker kroonde zich tot matchwinner in het Molineux Stadium. Fulham-invaller Harvey Elliott werd met 16 jaar en 30 dagen de jongste Premier League-speler ooit.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League