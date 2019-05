Erik ten Hag heeft de intentie om bij Ajax te blijven, maar de succesvolle coach heeft wel enkele wensen waaraan het bestuur van de club moet voldoen.

Door het succes van Ajax wordt Ten Hag vooral in buitenlandse media in verband gebracht met enkele Europese topclubs.

"Dat is geen abracadabra", zegt Ten Hag zaterdag tegen Het Parool. "Maar als de redenen waarom je als trainer en club bij elkaar bent gekomen nog overeind staan en het verwachtingspatroon reëel is, dan is er aanleiding om de samenwerking te vervolgen."

"Ik heb wel een aantal eisen, of eisen... Noem het wensen, uitgangspunten", zegt de 49-jarige coach. "Als de club daar nee tegen zegt, dan maak ik misschien een andere keuze. Maar dat is niet mijn intentie." Ten Hag zegt in het interview niet wat zijn wensen precies zijn.

De trainer maakt dit seizoen nog kans op drie prijzen met Ajax, waar de prijzenkast sinds 2014 niet meer werd bijgevuld.

Zondag spelen de Amsterdammers in de bekerfinale tegen Willem II, in de Eredivisie heeft de ploeg met twee duels te gaan alles in eigen hand en in de Champions League staat Ajax na een 0-1-uitzege op Tottenham Hotspur met één been in de finale.

Ten Hag vooral trots op attractieve speelwijze Ajax

Ten Hag is pas de vijfde Nederlandse trainer die met een Nederlandse club de halve finales van de Europa Cup I of Champions League bereikte. Alleen Rinus Michels, Leo Beenhakker, Louis van Gaal en Guus Hiddink deden hem dat voor.

"Ik ben er trots op om in zo'n rijtje te staan, maar om een topcoach te zijn, moet je prijzen winnen", vindt hij. "En we hebben nog niks."

Ten Hag is trots op de speelwijze die hij heeft neergezet . "We hebben een attractief elftal, veel wedstrijden die we hebben gespeeld zullen beklijven. Dit Ajax zullen de mensen zich blijven herinneren."

'Overmars gaat voor elke speler vechten'

Vrijdag meldde linksback Nicolás Tagliafico dat hij ook volgend jaar bij Ajax speelt. Van de huidige basisploeg staat alleen het vertrek van Frenkie de Jong naar FC Barcelona vast.

"Er zullen spelers vertrekken, maar we gaan voor elke speler vechten", houdt Ten Hag rekening met meer transfers. "Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) houdt zich het meest bezig met de nieuwe ­selectie, maar ik ben daar nadrukkelijk bij betrokken. Zonder goed materiaal kan een coach weinig."

De finale van de TOTO KNVB Beker tussen Willem II en Ajax begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.