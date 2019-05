Ajacied Frenkie de Jong vindt het prachtig om juist tegen zijn oude club Willem II te spelen in de bekerfinale. De toekomstig speler van FC Barcelona kan zondag de eerste prijs in zijn veelbelovende carrière pakken.

"Ik vind het geweldig dat juist Willem II onze tegenstander is in mijn eerste grote finale", zegt De Jong zaterdag tegen het Brabants Dagblad. "Zo komt alles samen."

In 2005 werd De Jong opgenomen in de jeugdopleiding van de Brabantse club. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn Tilburgse jaren. "De opleiding van Willem II had een goede naam en was in die beginjaren echt top. Ik had me niet beter kunnen wensen", zegt de 21-jarige middenvelder.

"Ik denk dat zij mij geholpen hebben om uit te groeien tot degene die ik nu als persoon en als voetballer ben. We kregen een goede opleiding met normen en waarden."

Het toptalent kreeg slechts twee invalbeurten in het eerste elftal en vertrok in 2015 naar Ajax, waar hij wél doorbrak. "Ik had mezelf wel iets vaker opgesteld", kijkt De Jong terug. "Maar het is niet zo dat ik daar nog wraakgevoelens over heb."

"Willem II speelde tegen degradatie, dat was veel strijden. Ik was niet het type speler voor dat soort voetbal. Ik kan me wel verplaatsen in de gedachten van trainer Jürgen Streppel."

De Jong in 2015 bij zijn debuut voor Willem II. (Foto: Pro Shots)

De Jong kan in laatste vijf duels eerste drie prijzen pakken

De zevenvoudig international van Oranje speelt nog maximaal vijf wedstrijden voor Ajax voordat hij naar Barcelona vertrekt. De middenvelder kan daarin zijn eerste drie prijzen pakken, maar Ajax kan ook nog overal naast grijpen.

"Hoe ik het kan afsluiten bij Ajax zal bepalen hoe ik op mijn periode in Nederland terugblik. De titel pakken en de beker winnen is, naast succes in de Champions League, heel mooi."

In de Eredivisie strijdt koploper Ajax met PSV om de landstitel. De Amsterdammers spelen in de laatste twee duels thuis tegen FC Utrecht en uit bij De Graafschap.

Mogelijk speelt De Jong in de finale van de Champions League op 1 juni tegen zijn toekomstige club. Ajax verdedigt woensdag in eigen huis in de halve finale een 1-0-voorsprong tegen Tottenham Hotspur. Ook Barcelona is dicht bij de eindstrijd. De Catalanen wonnen in eigen huis met 3-0 van Liverpool en kunnen zich dinsdag voor de finale plaatsen.

De finale van de TOTO KNVB Beker tussen Willem II en Ajax begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.