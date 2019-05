Rafael Benítez is niet van plan om Liverpool te helpen in de titelstrijd in de Premier League. De manager speelt met Newcastle United zaterdag een cruciale wedstrijd tegen zijn oude club.

"Mijn relatie met de club Liverpool en zijn supporters is erg goed. Ik heb er zes jaar gewerkt en veel prijzen gewonnen", zei Benítez op de persconferentie voor de wedstrijd. "Maar we zijn professionals en zullen ons werk doen."

De 59-jarige Spanjaard had Liverpool tussen 2004 en 2010 onder zijn hoede. Hij leidde de club in 2005 naar de winst in de Champions League en veroverde ook de FA Cup, het Community Shield en de Europese Super Cup.

Benítez slaagde er echter niet in om Liverpool de vurig gewenste landstitel te bezorgen. De club wacht al sinds 1990 op het kampioenschap. Dit seizoen is Liverpool daar dichtbij, al heeft het team van Jürgen Klopp het niet in eigen hand. Met nog twee duels te gaan, hebben 'The Reds' één punt achterstand op koploper Manchester City.

Voor Newcastle staat er in de laatste twee duels niets meer op het spel. De ploeg van Benítez, die in onderhandeling is over een nieuw contract, staat dertiende en kan niet meer degraderen of zich voor Europees voetbal plaatsen.

Liverpool won onder Benítez in 2005 de Champions League door in de finale AC Milan te verslaan na een 3-0-achterstand. (Foto: ANP)

'Ik zal mijn periode in Liverpool nooit vergeten'

"Iedereen zal begrijpen dat wij zaterdagavond gewoon ons best zullen doen", zegt Benítez desondanks. "We kunnen nog enkele plaatsen stijgen op de ranglijst en de spelers spelen voor een winstpremie. Er komen 52.000 supporters naar het stadion en we spelen de laatste thuiswedstrijd van het seizoen."

Een suggestie van een journalist dat hij hoopt dat Liverpool naast de titel grijpt zodat Klopp niet succesvoller wordt dan hij was op Anfield Road, wees Benítez van de hand.

"Toen ik bij Liverpool werkte, heb ik mijn best gedaan voor de club, net als Jürgen nu doet. De fans van Liverpool houden van Klopp vanwege zijn enorme betrokkenheid, net zoals ze van mij houden. Ik zal mijn periode in Liverpool nooit vergeten, dus ik kan niet beweren dat deze wedstrijd mij niets doet, maar Jürgen zal ook begrijpen dat ik gewoon probeer te winnen. Dat zou hij andersom ook gedaan hebben."

Benítez stelde wel dat Liverpool favoriet is. "Ze hebben zeven duels op rij gewonnen in de Premier League. Ondanks de 3-0-nederlaag tegen Barcelona in de halve finales van de Champions League speelden ze daar woensdag ook erg goed."

"We zullen ons topniveau moeten behalen om een kans te maken tegen ze, zoals we dat ook deden in de thuiswedstrijd tegen Manchester City." De koploper in de Premier League leed een van zijn vier nederlagen in de competitie tegen Newcastle.

Het duel op St. James' Park begint zaterdag om 20.45 uur.

