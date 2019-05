Cristiano Ronaldo heeft vrijdag Juventus behoed voor een nederlaag in de stadsderby in eigen huis tegen Torino. De Portugese sterspeler bezorgde zijn ploeg vlak voor tijd een 1-1-gelijkspel.

Juventus kwam in de zestiende minuut verrassend op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Sasa Lukic en bracht pas zes minuten voor tijd de stand in evenwicht dankzij een treffer van Ronaldo.

Het was voor Ronaldo zijn 601e doelpunt in clubverband. Hij bereikte vorige week op bezoek bij Internazionale (1-1) met zijn 27e voor Juventus de mijlpaal van 600.

Ondanks dat er niks meer op het spel stond, speelde Juventus in zo'n beetje de sterkst mogelijke opstelling. Alleen Alex Sandro, Emre Can en Mario Mandzukic ontbraken van de vaste basisspelers.

Juventus is al lang en breed kampioen van de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri heeft met nog drie wedstrijden te gaan liefst negentien punten voorsprong op nummer twee Napoli.

Toch had Juventus dit seizoen als hoofddoel het winnen van de Champions League, maar daarin werd het al in de kwartfinales uitgeschakeld door Ajax (1-1 in de heenwedstrijd in Amsterdam en 1-2 in de return in Turijn).